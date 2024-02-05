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吳業坤爆麥明詩婚禮冇搵佢　對鄭啟泰離世感可惜

娛樂 18:24 2024/02/05

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吳業坤爆麥明詩冇搵佢。

歌手吳業坤今日（2月5日）現身新城電台為新歌和新碟作宣傳，他透露新碟的封面的「揼石仔」公仔是由他構思再交給設計師，最主要呼應演唱會主題，而「揼石仔」亦意味今年「揼」一個更好的自己。

望與太太一同出活動

問到今年會否有機會與日籍太太濱口愛子一同合作，坤哥說：「希望有一個適合的活動一起出現，不過一切隨緣，大家分開工作，有各自空間也不錯。（太太會否抗拒與你一起出活動？）也不會，不過有時她也害羞，都是想參與關於家庭夫婦主題的活動。」

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中島美嘉粉絲

日前他與太太一起欣賞日本情歌天后中島美嘉的演唱會，問到誰是對方的粉絲？

坤哥說：「我們二人也喜歡，因為大家也是自小聽她的歌，很難得她在港開演唱會，所以一定要支持，很開心聽到自己很想聽的經典歌，非常滿足。（有沒有入後台影合照?）也有問過，但那天未能有這個安排，不過聽到她的演唱已經很開心。」

吳業坤 （陳慧安 攝）

未獲邀請

談到好友麥明詩下月與盛勁為拉埋天窗，他是否有份參與幫忙，對此坤哥說：「她暫時未邀請我，如果她有需要也可對我說，不過我相信她的聰明才智是不需要我幫忙。（有冇請教你怎樣搞婚禮事宜？）她沒有找我，她是一位聰明女生，相信不需要請教我。」

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望大家珍惜眼前人

至於近日藝人河國榮與鄭啟泰相繼離世，問到坤哥有否與二人合作？他說：「我與啟泰在很多場口和電台也有見面，所以他離世這個消息也很突然，雖然我不認識他身邊的人，但我也覺得很可惜，希望大家能夠珍惜眼前人。」

另外，提到日前「球王」美斯沒有落場一事，惹大批球迷不滿，坤哥自言不是球迷：「自己也有很多朋友入場觀看，雖然期望與結果不成正比，希望大家向好一面看。」

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記者:陳曉柔

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