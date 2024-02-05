【黎智英案】陳沛敏指黎智英認為若修例「傳媒冇得做」　並指《逃犯條例》將成政治檢控  

▲ 前《蘋果》副社長陳沛敏今續作供。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等共3罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第2天作供，控方又展示1則《蘋果日報》的文章，題為「黎智英：倘修例傳媒冇得做」 ，陳確認這是黎的想法。控方問及陳，為何陳於文章內將《逃犯條例》與23條作對比，陳供稱，因為黎認為《逃犯條例》最終會成為政治檢控，黎曾指示她邀約記協執委，討論《逃犯條例》對新聞行業的影響。

控方於庭上展示《蘋果日報》在2019年3月24日刊出的頭版新聞，標題為《彭斯晤陳太 關注港人權》，陳供稱這是利用前政務司司長陳方安生的相片，並放在報章顯眼位置，以取得最大新聞效果。

控方又指出，報章刊登有關陳方安生與前美國副總統彭斯的握手圖片，下方列明是「公民黨提供圖片」。控方另引述WhatsApp訊息紀錄，當中前公民黨立法會議員郭榮鏗，將以上圖片傳送予被告黎智英，黎再把相片轉發予陳。陳供稱，當時並未知黎轉發誰的訊息，又指當時將新聞放於頭條是因為有新聞價值，「咁當然黎生佢話做大都係一個因素。」

控方又引述2019年3月29日及30日間，黎與陳的WhatsApp 訊息，當中提及香港記者協會（下稱記協）。陳表示忘記其中一段訊息的內容，但記得另一段訊息是由黎指示陳邀約記協執委，討論《逃犯條例》對新聞行業的影響。

控方展示1則《蘋果日報》2019年04月01日刊出的文章，題為「黎智英：倘修例傳媒冇得做」 ，陳確認這是黎的想法。控方問及陳，為何黎於文章內將《逃犯條例》與23條作對比，陳供稱，因為黎認為《逃犯條例》最終會成為政治檢控。

聆訊明（6日）續。

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記者：梁錦麟