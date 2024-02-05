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不如食豪D丨李幸倪自揭大馬坐擁數千呎大屋　Gin Lee被封「萬年銀獎」：笑咗出嚟

娛樂 17:48 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

李幸倪上陸浩明與楊尚友主持節目《不如食豪D》任嘉賓。

由陸浩明（6號）、名廚楊尚友（Christian）主持的J2節目《不如食豪D》，今晚（2月5日）嘉賓是馬來西亞籍歌手李幸倪（Gin Lee），Christian為愛打邊爐的Gin Lee炮製了「驕傲的哈哈」（海螯蝦小火鍋）、Green Dinosaur（貓屎咖啡提拉米蘇）。

一般人都認為打邊爐很熱氣，Gin Lee以「火鍋小天后」身份分享秘訣︰「唔好灼熟即刻食，要攤凍食就無咁熱氣。」

此外近日Gin Lee再獲網民贈以「萬年銀獎」外號。事緣她在叱咤頒獎禮曾連續3年獲女歌手銀獎，到今年轉投新公司，仍擺脫不了這命運，她說︰「早幾日喺討論區見到，即刻笑咗出嚟，覺得位網民好creative，相信努力係有回報嘅。」

6號拋出金句勉勵Gin Lee說︰「好似『亞軍庭』（去年世界盃冠軍阿根庭）都唔再係亞軍啦。」

李幸倪官方歌迷會App「GLFC」上架　Gin Lee與歌迷拉近距離：多謝佢哋扶持我咁多年

Gin Lee在叱咤頒獎禮曾連續3年獲銀獎。

Gin Lee透露，在2011年來港發展，事業並非一帆風順。早前她接受訪問時提過事業最低潮時情緒達到臨界點，窩居在北角200呎房屋，一到天黑就喊因為沒有底。

節目中，她回想當日慘況感慨說︰「窮到唔敢出街，屋企有咩食咩，即食麵、罐頭、餅。」印象最深一次，是跟大馬家人報完平安後即刻爆喊，Gin Lee補充︰「唔敢同屋企講自己情況，睇住銀行戶口個數一路跌落去，只夠買一張機票。」

正打算放棄，包租婆一句說話令Gin Lee『絕處逢生』，她笑說︰「諗住搬走時包租婆話『李小姐，你仲有按金喺我度喎』。」

講都不信，就在一個月時間，Gin Lee的事業出現轉機，越來越多人欣賞。講起北角的舊居，Gin Lee笑言被大馬來港探訪的父母媽嫌棄︰「我屋企花園都有幾千呎，可以種甘蔗、芒果同菠蘿，嗰邊人間間屋都好大。」

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糖妹堪稱絕世好家姐

此外，明晚（2月6日）《不如食豪D》嘉賓為黃山怡（糖妹），Christian分別預備了「叉哩弄銃麵」（黑豚叉燒撈麵）及「芒住你返屋企」（意式芒果奶凍配清酒沙巴翁）。

糖妹講到菜名由來自婆婆，她笑言︰「婆婆成日話我做嘢沙哩弄銃，我突登起呢個名，睇你哋識唔識寫。」

糖妹十分照顧家人。

原來糖姐是圈中隱世小富婆，隨口可以講出當日金價，每年生日都會為自己買一枚金幣。

糖妹不單止投資有道，亦是世一家姐，為弟弟供書教學。

撰文 : TOPick柴犬出動

李幸倪 糖妹 陸浩明 歌手 綜藝節目 TVB 頒獎禮

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