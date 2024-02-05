【美斯齋坐】Tatler行政總裁：上半場結束始獲知美斯無法上場　深感遺憾決定撤回1600萬政府資助 【不斷更新】

昨日於香港大球場舉行的國際邁阿密對香港聯隊的比賽中，阿根廷球星美斯未有上場，令球迷大失所望，甚至有球迷親赴球員入住的酒店抗議。作為盛事經濟頭炮，政府透過1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助，事件引發軒然大波。文體旅局局長楊潤雄表示，政府於比賽前10分鐘才從主辦得悉美斯不出場，要求補救包括於現場交代原因、以及頒獎亦不成功，認為主辦需親身交代。

Tatler Asia 主席兼行政總裁 Michel Lamunière今日6時見記者，交代事件詳情， Michel Lamunière讀出聲明，但未有回應記者提問。

Michel Lamunière全文聲明

各位媒體朋友午安。

今天，我代表Tatler Asia發表聲明，回應公眾對美斯缺陣 2 月 4 日週日「香港隊 對 國際邁阿密CF」比賽的失望心情。

根據與國際邁阿密CF的協議，隊中球星包括美斯（Lionel Messi）、佐迪艾巴（Jordi Alba）、沙治奧布斯基斯（Sergio Busquets）以及其他於比賽前加入球隊的著名球員（如蘇亞雷斯（ Luis Suárez）），除非受傷外，均會上場作賽。Tatler Asia 亦據此為Talter XFEST香港嘉年華作出宣傳。

於週日（2月4 日）的比賽前，在國際邁阿密主教練馬天奴（Gerardo Martino） 提交簽署的官方球隊名單中，顯示美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴和沙治奧布斯基斯一起被列入替補名單，表示適合上場。 Tatler Asia因此相信美斯和蘇亞雷斯會有機會上陣作賽。

上半場結束後，國際邁阿密管理層表示美斯因傷無法出賽，Tatler Asia立即通知香港政府，並在下半場敦促國際邁阿密管理層，要求美斯向球迷發表講話，但最後無功而回。

在整個過程中，Tatler Asia的初衷是希望透過匯聚世上最優秀的運動員，讓這項賽事在香港取得圓滿成功。Tatler Asia理解並深感本地和海外球迷，以及賽事持份者的失望心情。儘管如此，Tatler Asia仍然希望球星訪港期間所參與的社區活動，為香港青少年、年輕運動員、有特殊需求的青少年，以及本地學校、體育協會和非政府組織帶來的正面影響能夠持續。

Tatler Asia 對這次活動以令各位失望深感遺憾，因此決定正式撤回M品牌及港幣一千六百萬元基金。