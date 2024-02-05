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【美斯齋坐】姚柏良：感可惜遺憾　未來須思考如何在條款上更保護消費者

社會 17:32 2024/02/05

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旅遊界立法會議員姚柏良。（梁薾心攝）

昨日上演的國際邁亞密對戰港聯表演賽中，阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣，引起球迷及港府不滿。昨有到場觀賽的旅遊界立法會議員姚柏良今日（5日）表示，對昨日情況感可惜和遺憾，形容「美斯落場綁一綁鞋帶，大家都可能收貨」，但強調不擔心因此影響香港形象，建議日後舉辦類似活動時，要思考如何在條款上，更加保障消費者。

姚柏良指，兒子為美斯球迷，故為慶祝他在本月迎來18歲生日，早前買了最貴的4,880元表演賽門票，坦言本身立春過年，喜氣洋洋，加上可看表演賽，大家都開開心心，且極大多數的入場人士都是想看美斯風采和腳法，有如此落差屬非常可惜和遺憾，「不是要像英超聯賽和世界盃拼命踢，只是表演賽，落場綁一綁鞋帶，大家都可能收貨。」

不過，姚柏良認為，1,600萬元資助對政府來說是「小巫見大巫」，且不擔心事件讓內地旅客對香港信心下降，或影響本港整體形象，因政府雖然透過M品牌贊助活動，但在票務上沒有任何話事權，也並非可以叫美斯落場便落場，相信大家會理解，「即使是由內蒙古專程到訪的內地旅客，相信也不會因此對香港有很大意見，反而是對球星或主辦方有不良印象。」

他又相信，未來不論在本港或是世界各地有類似活動舉辦時，球迷或捧場者都會變得更小心謹慎，擔心球星會隨時不出場。

姚柏良強調，不要因此事而否定發展盛事經濟的方向，認為相關方向對整體經濟和旅遊業發展有很大作用，又指要對香港有信心，仍然有舉辦盛事的優勢，包括作為國際航空樞紐、交通便利、各方面配套充足等。

至於未來舉辦類似活動時，可如何避免相關情況再度發生，香港旅遊業議會主席徐王美倫建議設後備方案，列明對方達成不到某種要求時，需要做甚麼代替。

姚柏良則說，即使使用任何機制，都很難百分百避免相關情況發生，但認為日後若再舉辦類似活動，特別是政府有投放資源的情況下，應要思考如何能在合約或條款上，保障香港消費者和旅客的權益，「規限得太死，沒有彈性和空間吸引大牌明星到場，但沒有規限亦不可行。」

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記者：梁薾心

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