【美斯齋坐】 消委會：接38宗投訴9名是旅客　最高1宗涉及2萬2千元

▲ 美斯於對戰港聯的友誼賽中失場，令不少球迷失望而回。

昨日於香港大球場舉行的國際邁阿密對香港聯隊的比賽中，阿根廷球星美斯未有上場，令球迷大失所望，甚至有球迷親赴球員入住的酒店抗議。文體旅局局長楊潤雄表示，政府於比賽前10分鐘才從主辦得悉美斯不出場，要求補救包括於現場交代原因、以及頒獎亦不成功，認為主辦需親身交代。

消委會表示，就球迷見美斯落空深表理解及同情，並高度關注事件。截至2024年2月5日中午12時，消委會共接獲38宗相關的投訴，當中有29宗為本地消費者投訴，9宗為旅客投訴，涉及金額合共$216,964，每宗個案所涉及的平均金額為$5,710，最高1宗涉及$22,338。

消委會表示，留意到，即使有關活動於出售門票時未有列明或保證個別球員必定會落場，惟同時未有解釋個別球員可能因傷而未必能夠參賽。反之，大部分宣傳品均以個別球員的照片為主，而主辦單位的宣傳刊物一直表述球隊將由個別球員領軍，消費者對於該些球員參加表演賽實屬合理期望，可惜最終事與願違，令一眾本地及海外消費者大失所望。事件發生後，消委會從傳媒報道得悉政府和主辦單位已分別發表聲明，惟知情權是消費者的基本權益，自然期望能得悉整個事件的原由細節，以解疑惑。

消委會留意到過往不同的大型活動或項目，如果出現任何突發問題，觀眾和「粉絲」都相當包容。就今次事件，消委會明白球迷期望一睹球王的風采，退票或退款未必是球迷心中理想的安排。消委會敦促主辦單位從速交代事件詳情，包括何時得悉相關球員不會出場，以及會否有其他安排或補償去安撫球迷的情緒。

由於事件仍在發展中，消委會提醒所有門票持有人應保留門票、收據和其他相關憑證，若日後需要追討亦可以保障自身權益。至於事件是否涉及違反《商品說明條例》，則交由相關執法部門進行研究，而是否存有違約之嫌或基於合約「受挫失效」(frustration) 原則而可作出民事追究或要求退款，消費者亦可諮詢獨立法律意見。

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責任編輯：陳展棋