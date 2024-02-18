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生命鬥士｜自小患罕病全身長滿纖維瘤　28歲再患乳癌靠賣花賺醫藥費　女子：能擁有健康的身體是最大福分【附乳癌5大症狀】

健康資訊 09:00 2024/02/18

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生活未必能夠事事盡如人意，但絕對不能失去期盼。一名內地女子患有罕見病，多年來已接受與病共存。直到4年前突然癌變成為乳癌，同年經歷人生「雙失」，仍堅強獨自擺地攤賣花賺取醫藥費。對此，她自勉道：「沒有甚麼可以阻擋我對自由的嚮往。」

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該名33歲內地女子「圓圓」（化名）在「小紅書」發文，分享自己患罕見病及患癌後的經歷。圓圓天生患罕見病神經纖維瘤，她形容「身上只要有神經的地方都會長出瘤」，身上長出一點點咖啡牛奶斑，包括胳膊、腳板、背部、手臂等等，自小經常進出醫院做手術。她形容這些纖維瘤有時會讓她感覺疼痛，晚上難以入睡，亦有機會變成癌症。

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    • 纖維瘤癌變 父母一原因離婚

    在28歲那年，她無意中摸到乳房有硬塊。經醫生檢查後，發現乳房長了神經纖維瘤，切除後發現已癌變成乳腺癌。當時圓圓身邊的男朋友卻因為她的健康問題，而向她提出分手。圓圓回想當時躺在病榻上，聽著父母在病房外討論誰來照顧患癌的女兒。最後，因為兩人皆不想照顧圓圓，決定離婚收場，

    「那一刻，我是想忘記的，可是我做不到，每次只要想起來，眼睛就會流眼淚。」

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    後來圓圓獨自一個人接受治療抗癌，除了化療、放射治療，她還服用中藥抗癌。但治療卻讓她出現掉髮、噁心、發燒等，一共經歷了6次化療、25次放射治療、17次標靶治療等，但抗癌路仍未見有盡頭，「未來還有5年的內分泌治療」，

    「很多事情不是看到希望才堅持，而是堅持下去才有希望。」

    賣花賺醫藥費治病

    除了自己面對治療的疼痛，還要支付昂貴的醫藥費。為此，她開始每天出去賣花賺錢，經常到家附近的廣場路邊擺地攤，經常賣到深夜12時才回家。她憶述，曾經有幾次擺地攤時被人驅趕，甚至被人搶花的經歷，故後來變成網上賣花，指「賣花就是唯一的經濟來源」。

    對此，不少網民紛紛留言為她打氣，「加油！一切都會好起來」、「你會好起來的，後面的生活會很精彩，加油打怪獸吧」、「我也獨自去過醫院化療能感同身受一些，不容易啊！」、「活著不易，我們一起加油」。

    乳癌5大症狀

    據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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