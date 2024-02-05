【美斯齋坐】Tatler記者會僅5分鐘宣讀聲明　無回應合約細節及退票安排

▲ (梁偉榮攝)

昨日於香港大球場舉行的國際邁阿密對香港聯隊的比賽中，阿根廷球星美斯未有上場，令球迷大失所望，甚至有球迷親赴球員入住的酒店抗議。作為盛事經濟頭炮，政府透過1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助，

事件引發軒然大波。文體旅局局長楊潤雄表示，政府於比賽前10分鐘才從主辦得悉美斯不出場，要求補救包括於現場交代原因、以及頒獎亦不成功，認為主辦需親身交代。

Tatler Asia 主席兼行政總裁 Michel Lamunière今日6時見記者， Michel Lamunière讀出英文聲明，其後交由人員以中文讀出聲明，指上半場結束後，國際邁阿密管理層表示美斯因傷無法出賽，Tatler Asia立即通知香港政府，並在下半場敦促國際邁阿密管理層，要求美斯向球迷發表講話，但最後無功而回，表示遺憾，並決定撤回政府資助。

全場記者會僅5分鐘， Michel Lamunière未有回應任何提問，包括交代與國際邁阿密的合約細節、以及會否向入場球迷作出賠償及退票等。

至於主辦單位現時主動撤回M品牌及1,600萬元政府資助，當局是否就無法再作追究？TOPick會再向文體旅局查詢。

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責任編輯：陳展棋