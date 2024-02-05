  • 21°C
香港時間 : 2024205日 (週一) 19:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美斯齋坐】Tatler記者會僅5分鐘宣讀聲明　無回應合約細節及退票安排

社會 18:47 2024/02/05

分享：

分享：

熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

(梁偉榮攝)

昨日於香港大球場舉行的國際邁阿密對香港聯隊的比賽中，阿根廷球星美斯未有上場，令球迷大失所望，甚至有球迷親赴球員入住的酒店抗議。作為盛事經濟頭炮，政府透過1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助，

事件引發軒然大波。文體旅局局長楊潤雄表示，政府於比賽前10分鐘才從主辦得悉美斯不出場，要求補救包括於現場交代原因、以及頒獎亦不成功，認為主辦需親身交代。

湊得輕鬆啲
龍年文昌星︱龍年增強學業運　羅比師傅教路3種物品放西北方催旺文昌位

Tatler Asia 主席兼行政總裁 Michel Lamunière今日6時見記者， Michel Lamunière讀出英文聲明，其後交由人員以中文讀出聲明，指上半場結束後，國際邁阿密管理層表示美斯因傷無法出賽，Tatler Asia立即通知香港政府，並在下半場敦促國際邁阿密管理層，要求美斯向球迷發表講話，但最後無功而回，表示遺憾，並決定撤回政府資助。

全場記者會僅5分鐘， Michel Lamunière未有回應任何提問，包括交代與國際邁阿密的合約細節、以及會否向入場球迷作出賠償及退票等。

至於主辦單位現時主動撤回M品牌及1,600萬元政府資助，當局是否就無法再作追究？TOPick會再向文體旅局查詢。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

比賽 香港大球場 美斯 阿根廷 楊潤雄

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【美斯齋坐】霍啟剛感失望斥主辦單位需致歉　Tatler有何背景？
【美斯齋坐】霍啟剛感失望斥主辦單位需致歉　Tatler有何背景？
【美斯齋坐】據悉主辦方與港府簽訂合約　列明美斯須下場約45分鐘
【美斯齋坐】據悉主辦方與港府簽訂合約　列明美斯須下場約45分鐘