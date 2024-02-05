美斯齋坐｜穿尿片元朗赴大球場睇美斯　86歲翁長途跋涉換空歡喜　不敢再去老人中心：實畀啲阿伯笑

球王美斯難得來港踢表演賽卻未有落場，令不少球迷大失所望。有女球迷與86歲老父與兒子買飛入場，其中爸爸甚至穿著長者尿片由元朗搭45分鐘巴士前往大球場，對長途跋涉卻未能一睹球王風采感失望。

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國際邁阿密昨日（4日）與港隊進行表演賽，惟美斯與蘇亞雷斯兩位救星雙雙未有落場，令一眾球迷大失所望。市民陳太今日（5日）於電台節目指早前在同事協助下購得3張1580元門票，與同為球迷的86歲爸爸與廿多歲兒子一同觀賞賽事，想一睹球王風采可惜未能如願。

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伯伯球迷搭45分鐘巴士入場 女兒憂錯過「最後機會」

陳太指一家人居於元朗區，昨日一早就搭巴士前往大球場。由於車程長達45分鐘，年事已高的父親為萬無一失而特地用上長者尿片，到達大球場後又要費力沿著樓梯爬上較高位置就座，過程並不輕鬆。

陳太透露賽事進行至85分鐘時，心中已「打定輸數」美斯將不會落場，形容心情失望「真係想喊出嚟」，又指父親年事已高不宜搭飛機外遊，擔心父親已錯失最後一次見美斯落場的珍貴機會。

因傷缺陣理由牽強 港媽：表演賽唔會剷你㗎

對於美斯被指因傷缺陣，陳太直言「表演賽我唔會剷你」，形容父親只希望見美斯落場「扭兩扭」，稱「扭兩扭唔會傷到你㗎」。陳太自言昨日中午12點搭巴士，至晚上9時至回到家中，期間爸爸無法「換片」，對於未能親眼見到美斯落場感十分可惜。

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陳太續指有關賽事一直以美斯作招徠，直言自己被宣傳所騙，認為政府應就事件向市民作賠償，「畀返十幾二十蚊車費畀我」。對於會否再帶老父觀看在港舉辦的其他足球盛事，陳太指經過今次事件後已有戒心「唔夠膽再去」。

陳太又指父親是美斯多年球迷，今次有機會「睇現場」令對方親友羨慕不已，如今父親甚至不敢前往老人中心，稱「實畀啲阿伯笑」，自己作為女兒亦「心都噏晒」；她自己今日亦因怕被取笑而不敢上班。

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