Twins演唱會丨歌迷場賣大包安歌5首歌　阿Sa阿嬌唱新歌《忠粉》感觸爆喊：太感動啦！

▲ 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》

Twins演唱會《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》在昨晚（2月4日）來到第11場，由於是歌迷場的關係，阿Sa（蔡卓妍）與阿嬌（鍾欣潼）特別為歌迷安歌多4首歌，又選唱了為歌迷而寫的新歌《忠粉》，唱時更因為歌迷的熱情讓他們未開口唱已經落淚。

阿Sa在台上表示：「今晚係fans 場！真係未開騷係樓下已聽你哋嗌啲聲，太犀利啦！」講完組合走來22年不容易，最感謝歌迷一直無論好壞日子都陪伴到底。

至於阿Sa續說：「今晚我想唱一隻歌，係一首新歌，呢首歌係紀錄左係最新專輯裡面，兩個字嘅，送比所有嘅歌迷 ，呢相歌《忠粉》....哎也.... 未唱已經想喊......」

兩人淚流滿面唱完這首新歌後，降台下來即拿紙巾不停抹淚，兩人不約而同表示 : 「 太感動啦！真係。要平靜下先....」歌迷就狂叫他們唔好喊。

▲ 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》

萬人大叫「嘴」！

平靜完之後，TWINS重踏舞台，現場歌迷狂叫「嘴佢」，阿Sa笑住話，「你哋真係有咩咁特別？ 又唔係未見過？成日都做㗎啦！」

敵不過現場萬人大叫「嘴」，兩人就搞笑跳出像打功夫一樣舞步，阿SA拉阿嬌過來嘴，但第一下竟然係失手相撞，笑爆全場，第二次再真係完美嘴到，歌迷叫聲亦嗌裂整個紅館。阿嬌嘴完之後就笑道：「真係無聊呀你哋！見係fans 場滿足下你哋啦。」

▲ 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》

昨晚安歌時後，TWINS亦換上新衫出場，萬人K歌大合唱經典歌後，每晚給予觀眾評分的阿嬌，就打出500分！阿SA更話，「 今晚係咪唔駛訓，我都唔想走啦！點歌啦，安歌到凌晨3點呀！」

讓氣紛推上最高潮，歌迷瘋狂點歌，最後他們安歌了3首歌 : 《大浪漫主義，《百試不厭》，《士多啤梨蘋果橙》，《大紫大紅》及《死性不改》，再以《風箏與風》作結，讓歌迷大滿足離去。

▲ 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》

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