重男輕女｜兒子獲贈全數遺產女兒一蚊都無　父母否認偏心：給妳的愛是一樣

▲ 兒子獲贈全數遺產女兒一蚊都無，父母否認偏心。（《親親我好媽》劇照）

作為父母如果不能把一杯水端平，自然容易出現家庭糾紛。台灣一名媽媽自稱疼愛女兒，但卻只給兒子買樓、送名車，兩母女關係因而產生隙縫，但媽媽卻把一切都歸咎於女婿身上，認為對方慫恿女兒向娘家索錢。該名媽媽本想發帖「圍爐取暖」，怎料卻惹來網民圍剿，「偏心的人永遠覺得自己沒偏心」。

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該名媽媽在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」匿名投稿，稱自己育有一對兒女，一直對女兒愛錫有加，自認兩人感情很好，但最近發生了兩件事情，令兩母女的關係降到冰點。

樓主早前為兒子買了一層樓，在外租屋住的女兒知道後，便希望父母也為自己添置一間房子，但卻遭到樓主狠狠拒絕，「不應該老是想父母的錢才是」。

此外，樓主隨後更為兒子買了一架價值百萬（新台幣，約20多萬港幣）的進口車，此時女兒也再度向父母爭取，贊助一架40至50萬的二手車（約12萬港幣），不過同樣遭到樓主拒絕。

對於女兒的要求，樓主理解為對方想覬覦自己的財產，而罪魁禍首便是其女婿，是女婿家窮所以才不停煽動女兒向娘家謀取更多的金錢，

我發現他不停的在女兒耳邊咬耳朵，洗腦女兒回家挖財產，我們原本不想計較，想說大家都是一家人，但實在越來越過分。

樓主坦言，後悔把女兒嫁給對方。為了斷絕兩人的心懷不軌，樓主更預早「宣讀遺產分配」，指名下的物業、土地、股票和現金全部留給兒子，並說「除了這些父母對妳的愛並沒有改變」。

女兒及女婿得知後，已經有一年沒有再回娘家探訪。樓主對此感到十分傷心及無奈，認為子女不應整天向父母索錢。

天下父母心，錢不代表一切，不要因為父母沒有贊助妳任何金錢就氣急敗壞與父母切割，從小到大對妳的養育之恩，妳是否有感恩之心？

樓主本想哭訴女兒的不孝，未料卻得到過千留言的痛罵，「天下父母心？從你嘴裡說出完全是個笑話丫」、「有時候女兒想爭的只是公平」、「你確定你女兒不是外面撿回來的？還好我媽很公平，有你這個媽真倒霉」。

不少網友更預言這類家長是「有事鍾無艷，無事夏迎春」、「希望以後你生病不能走的時候，兒子會孝順你，喔，不要靠腰女兒喔。」、「妳老了病了請麻煩妳的兒子好好照顧妳。」

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責任編輯︰王明芳