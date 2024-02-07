  • 16°C
香港時間 : 2024207日 (週三) 17:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 金像奬2024 高才通 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

重男輕女｜兒子獲贈全數遺產女兒一蚊都無　父母否認偏心：給妳的愛是一樣

家事百科 16:19 2024/02/07

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 金像奬2024 高才通 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

兒子獲贈全數遺產女兒一蚊都無，父母否認偏心。（《親親我好媽》劇照）

作為父母如果不能把一杯水端平，自然容易出現家庭糾紛。台灣一名媽媽自稱疼愛女兒，但卻只給兒子買樓、送名車，兩母女關係因而產生隙縫，但媽媽卻把一切都歸咎於女婿身上，認為對方慫恿女兒向娘家索錢。該名媽媽本想發帖「圍爐取暖」，怎料卻惹來網民圍剿，「偏心的人永遠覺得自己沒偏心」。

最新影片推介︰

童學園
校長專訪︱曾為健康停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持

該名媽媽在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」匿名投稿，稱自己育有一對兒女，一直對女兒愛錫有加，自認兩人感情很好，但最近發生了兩件事情，令兩母女的關係降到冰點。

樓主早前為兒子買了一層樓，在外租屋住的女兒知道後，便希望父母也為自己添置一間房子，但卻遭到樓主狠狠拒絕，「不應該老是想父母的錢才是」。

此外，樓主隨後更為兒子買了一架價值百萬（新台幣，約20多萬港幣）的進口車，此時女兒也再度向父母爭取，贊助一架40至50萬的二手車（約12萬港幣），不過同樣遭到樓主拒絕。

對於女兒的要求，樓主理解為對方想覬覦自己的財產，而罪魁禍首便是其女婿，是女婿家窮所以才不停煽動女兒向娘家謀取更多的金錢，

我發現他不停的在女兒耳邊咬耳朵，洗腦女兒回家挖財產，我們原本不想計較，想說大家都是一家人，但實在越來越過分。

樓主坦言，後悔把女兒嫁給對方。為了斷絕兩人的心懷不軌，樓主更預早「宣讀遺產分配」，指名下的物業、土地、股票和現金全部留給兒子，並說「除了這些父母對妳的愛並沒有改變」。

女兒及女婿得知後，已經有一年沒有再回娘家探訪。樓主對此感到十分傷心及無奈，認為子女不應整天向父母索錢。

天下父母心，錢不代表一切，不要因為父母沒有贊助妳任何金錢就氣急敗壞與父母切割，從小到大對妳的養育之恩，妳是否有感恩之心？

樓主本想哭訴女兒的不孝，未料卻得到過千留言的痛罵，「天下父母心？從你嘴裡說出完全是個笑話丫」、「有時候女兒想爭的只是公平」、「你確定你女兒不是外面撿回來的？還好我媽很公平，有你這個媽真倒霉」。

不少網友更預言這類家長是「有事鍾無艷，無事夏迎春」、「希望以後你生病不能走的時候，兒子會孝順你，喔，不要靠腰女兒喔。」、「妳老了病了請麻煩妳的兒子好好照顧妳。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳

相關文章

父母催婚︱28歲單身女狂被催婚　母親情緒勒索：你不結婚我人生失敗
12:14 2024/01/31
父母催婚︱28歲單身女狂被催婚　母親情緒勒索：你不結婚我人生失敗
望女成名︱144萬重金聘「製作團隊」無助女兒成網紅　媽媽怒告公司索償結果出爐
10:19 2024/02/02
望女成名︱144萬重金聘「製作團隊」無助女兒成網紅　媽媽怒告公司索償結果出爐
家庭關係｜同住老爺言行常出界　新抱感嘔心：父女都唔會咁做！
11:51 2024/02/04
家庭關係｜同住老爺言行常出界　新抱感嘔心：父女都唔會咁做！

你可能感興趣

父母催婚︱28歲單身女狂被催婚　母親情緒勒索：你不結婚我人生失敗
12:14 2024/01/31
父母催婚︱28歲單身女狂被催婚　母親情緒勒索：你不結婚我人生失敗
望女成名︱144萬重金聘「製作團隊」無助女兒成網紅　媽媽怒告公司索償結果出爐
10:19 2024/02/02
望女成名︱144萬重金聘「製作團隊」無助女兒成網紅　媽媽怒告公司索償結果出爐
家庭關係｜同住老爺言行常出界　新抱感嘔心：父女都唔會咁做！
11:51 2024/02/04
家庭關係｜同住老爺言行常出界　新抱感嘔心：父女都唔會咁做！
爸媽心聲 網絡熱話

最高瀏覽

【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法
【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非