【專訪】何永賢盼市民幸福安居　鼓勵舉報濫用公屋申張正義

▲ 房屋政策受關注，房屋局局長何永賢接受TOPick專訪。（曾耀輝攝）

為了回應市民住屋「住好啲、住大啲」期望，房屋局局長何永賢強調，要保障公屋戶幸福安居，必須大力打擊濫用，鼓勵居民舉報，申張正義。她又期望日後「樂建居」計劃，私人參建居屋可引入全新開則，讓買家有得揀。

她在TOPick專訪稱，正制定公共房屋「幸福設計」指引，今年出爐，期望改善建屋規劃，日後於公營房屋建設上，注入樂齡、環保、活力等8項設計新元素。

▲ 房屋政策受關注，房屋局局長何永賢接受TOPick專訪。（曾耀輝攝）

為居民謀幸福

近年港府謀建「簡約公屋」及過渡屋，盼加大供應，讓劏房戶上樓，目前近萬伙過渡屋正在營運。房屋局局長何永賢稱，港府正尋求社福機構協助，利用問卷調查，探討過渡屋住戶身心健康，例如睡眠質素、小孩學業情況等。何舉例，數據顯示逾6成小孩搬家後成績轉好；又觀察到有退休居民精神面貌轉好，

皮膚看起來紅粉緋緋，好精神爽利，又自發做義工，協助新遷入家庭適應。

她贊同這種「助人自助」精神，讓社會互助關懷，令人鼓舞，正是她謀求的「幸福感」。她期望今年推出公營房屋「幸福設計」指引，在日後規劃興建的公屋項目中，研究注入8項元素，包括樂齡、跨代共融、社區聯繫、活力、綠色、城市連結、配套和形象。房屋局目前選定5條屋邨預試，其中之一是沙田美林邨，「屋邨旁邊有條明渠，渠務署計劃綠化河道，可研究把屋邨變靚，予人耳目一新感覺。」

再為屋邨建設謀幸福

「幸福設計」指引亦可用於舊屋邨復修，目前局方委聘的顧問正舉行工作坊，收集居民意見，盼改善屋邨休憩空間環境，「例如外牆選色、款式、如何做、邊度做，成件事就落地，跟居民一齊做。」何永賢期望，有十條屋邨可透過新計劃，提升屋邨形象，突出屋邨個性。

她強調，公共屋邨是基層居民的落腳點，住戶隨家庭發展，日後於社會不斷向上流，或「轉租為買」改住居屋以至私樓。她期望注入幸福設計後，可提升居民歸屬感，

讓居民好驕傲咁講出，自己住過邊條屋邨，讓人留住這些回憶，鼓勵社會流動。

打擊濫用公屋＝正義感

不過房署近日高調打濫，鼓勵公屋住戶舉報不法濫用，又能否體現幸福住屋？何永賢稱，要考慮到「正義感」。

一方面要保障我哋好錫嘅市民，要安居。但另一方面，社會上真係有人濫用緊公屋嘛，真係唔啱的。

她反問，假設公屋戶在港私擁住宅物業，為何還要佔用公屋資源？她強調不如收回單位，重新編配出去給有需要基層，「我非常欣賞羅淑佩署長團隊，在管理屋邨、打擊濫用做得很好。」

▲ 房屋政策受關注，房屋局局長何永賢接受TOPick專訪。（曾耀輝攝）

居屋改開則靠「樂建居」

至於最新一期居屋正在揀樓，面積約300餘呎的新建單位，仍沿用「開門見廁」設計十多年遭詬病。

何永賢稱，房署這設計可保留間房彈性，不間牆，讓居民靈活運用空間。不過她預期，日後讓私人發展商參建居屋「樂建居」，有機會改變現有開則，尋求進步空間。

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記者：黃穎津、吳卓峰