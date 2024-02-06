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學好英語｜UCLA一級榮譽畢業投身做英文補習老師　90後女生秉持以人為本助學生創好成績

升學教育 16:24 2024/02/06

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90後女生Iris秉持以人為本，助補習學生創出好成績。

學好英文是不少家長為子女定下的目標，而遇到一個好老師，就能事半功倍。在美國加利福尼亞大學（UCLA）修讀心理學的90後女生Iris，以一級榮譽畢業後承繼老師的衣缽成為英文補習老師。及後創立「Elites Education Limited」，秉持「以人為本」的教學理念因材施教，除了會為學生設計一系列富創意的有趣教材外，更會為家長「補課」，讓家長也能掌握課堂內容，從而教導子女，令學習英語的道路變得更為輕鬆順暢。

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本身修讀心理學的Iris坦言，自己對「對人的工作」比較有興趣，從2015年開始做兼職補習。由於自己以前的補習恩師表示要結業，重感情的Iris不捨，於是就決定接手，17年轉為全職英文補習老師，在旺角開補習社，主力教小學、初中學生，至今已踏入第7個年頭。

Iris主力為小學、初中學生補習，至今已踏入第7年。（陳慧安攝）

談到學好英文的關鍵，Iris表示離不開「多接觸」原則：「多睇、多聽、多寫、多講」，而Iris就秉持「以人為本」的理念因材施教，因應學生的不同特質，來為他們設計合適教案：

不是每個家長、學生都懂得選擇合適的材料，有系統學習，所以做補習首先要學懂「執藥」，選擇合適材料去幫助不同同學處理症狀（英文問題）。除了「執藥」外，更重要是懂得「餵藥」，補習老師要徹底了解學生，才能想辦法令學生自動自覺「食藥」（學習）。

Iris認為，學生成績要有進步，學生、家長、老師三方面都不能偷懶，重視三者的投入及互動。授課時，Iris會以學生感興趣的話題作切入點，例如當下潮流、運用生活化例子、邀請同學代入角色等等⋯讓學生更易吸收課堂內容。

此外，她會花心機設計精美的桌遊，對喜歡競爭的男學生投其所好，紙牌上寫有問題答案，讓學生透過互相競技的方式投入學習，力求上進。而對女學生，Iris認為不少女生甚至媽咪都愛漂亮精美的收藏品，於是7年來她每一日堅持手寫筆記，一方面希望學生溫習時更投入，另一方面是希望學生對筆記珍而重之。即使是寫到「手指都爛」，但她卻直言自己是享受的。

Iris在教導學生的同時，也著重與家長溝通。她會在每堂課後用30分鐘為家長掌握英文概念，令家長更了解子女的學習情形及學習內容，從而讓家長有方向，知道如何去跟進。而她有時在課堂後也會跟家長通電話，排解疑難。她較早前更設計了一本家長適用的文法書，記載了小一至小六的時態文法學習重點；透過掃瞄書本上的二維碼，讓更多家長可觀看她親身講解文法的影片。

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一天工作10多小時，對Iris來說是習以為常。她基本上是「一腳踢」做齊所有工作：備課、上堂、補課、設計教材、回覆工作訊息、與家長溝通…可說是沒有休息時間。縱然辛苦，但每當她看到家長對自己的肯定，她就感到滿足。她表示自己遇到很多好家長，甚至好像她的媽媽般，會「煲湯」給她喝。這些都為她帶來動力，令她繼續堅持下去。

Iris會在每堂課後用30分鐘為家長掌握英文概念，令家長更了解子女的學習內容。（陳慧安攝）

對於學好英文的心得，Iris認為沒有一套絕對的方法：「可能大家會認為一定要很喜歡英文才會英文好，但我認為即使沒有濃厚興趣，都是有方法去學習的。」Iris直言，自己本身不是對英文特別有興趣，但亦因此，才可以理解到一般學生的需要，想到這麼多產品來幫助學生提升學習興趣，「畢竟很喜歡英文的都不是主流大多數」。

Iris認為學習英文，之前提及的多接觸是基本，而站在人本角度來看，就是要找到適合自己的方法，不一定局限於舊式一套，只是看書、看報紙。她舉例，如學生有興趣也可以上網自尋YouTuber拍攝的影片、睇西片或聽英文歌，已是在學習外語：

我認為現下學生都好有主見，又多資訊渠道去接觸英文，由學生自已去尋找適合自己的方法去學，自己話事可能是一個最好的方法。

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責任編輯：陳昊淋

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