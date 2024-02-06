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【專訪】公屋９月調整租金後又寬免？　何永賢稱屬特殊措施

社會 07:08 2024/02/06

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房屋局局長何永賢接受TOPick專訪，談到公屋加租後的寬免安排。（曾耀輝攝）

近年房委會加碼建屋，支出更龐大，房屋局局長何永賢稱，今年9月公屋戶將按機制實施新租金水平。不過往時推出過的寬免措施，例如免租1個月，她強調這是特殊措施，倘變成恆常化，這很不利房委會財政健康。

公屋租金調整每兩年一次，下一次調整9月生效，按公屋戶入息變化調整，倘加租最多一成，減租則無下限。

她強調雖然手持大筆資金，但要持家有道，量入為出，注重收支平衡。她較關注2027/28年度之後，到時建屋量加大、多條屋邨老化要維修保養，都會影響支出。

她憶述過去幾年受疫情影響，經濟困難。房委會2022年公屋加租1.17%時，亦曾推出租金寬免措施，豁免租戶付繳額外租金一年。現在社會復常，何永賢呼籲外界要明白理解，這些寬免措施屬於特殊情況，並非恆常，否則對房委會財政來說是不健康。

房屋局局長何永賢接受TOPick專訪，談到公屋加租後的寬免安排。（曾耀輝攝）

樓市撤辣？

樓市疲弱，被問到政府會否短期內「撤辣」？何永賢稱，在《財政預算案》月底發表前，都不會具體評論，有待財政司司長籌劃。

但她強調，政府一直關注樓市，跟政府經濟顧問審視數據，形容目前樓市正在鞏固、健康調節中，例如去年第四季交投逐月微升，而樓價跌幅都逐步收窄等，將會利用數據來回應外界期望。

簡約公屋扳回一城

何永賢接任局長一年多，推出增建3萬伙簡約公屋，盼加大供應。不過任期初時受到政界質疑，沒掌控好建屋成本，被批評造價過高。她回望這場政治風波，認為當時解說時間太急促，團隊惟有設法控制支出，結果第一批簡約公屋的標價，較原估算少30億元，化解質疑。

到了本月尋求財委會申請的第二批簡約公屋撥款，因應參考過第一批的回標價，造價有空間進一步壓縮。結果兩批簡約公屋，合共壓縮了造價約57億元。

房屋問題已經好多年，我地能否幾年之內，讓市民睇到答案、睇到方向、睇到希望，解決房屋問題呢？

何永賢憶述接掌房屋局時的心情，當時她期望汲取疫情時急建臨時醫院的經驗，將這概念用於建屋，使「簡約公屋」政策出爐。

一年半過去，何永賢自問自答，「步伐比我想像之中，係更加快。起初以為還需要好幾年，到現在已經推出幾個解決方案。」例如第二批簡約公屋撥款申請，本月底尋求立法會財委會通過，如獲通過，3萬伙簡約公屋的撥款將悉數落實。最新約1.7萬伙簡約公屋正在動工，預計首批明年初落成。

她憶述這年多最難忘的事，初期尋求第一批簡約公屋撥款時，遭政界社會質疑。她承認，當時就MIC組裝合成的建屋費參考不多，建築署要參考過渡屋經驗，來推算簡約公屋造價，結果遭批評太貴，「簡約公屋做1萬伙，但過渡屋多數建300、400伙，（唔同批量）肯定唔同價錢啦。」雖然最終撥款獲通過，但她跟團隊花盡功夫，使最終造價較原建議少30億元，

如果唔係抱住一顆心，都唔會慳出咁多錢。

她續稱，過渡屋跟簡約公屋的設計相近，倘使用期滿5年後須拆卸，也可以搬往其他地方重新組裝，執修之後就可以重生再用。她強調，重新組裝的組件結構安全，獲政府部門審批，組裝過程亦不複雜，能加快建屋效率。
 

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