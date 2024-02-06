  • 20°C
香港時間 : 2024206日 (週二) 12:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際學校】非本地生佔比料28/29學年降至61.5%　議員倡設機制規管超收本地生

社會 08:00 2024/02/06

分享：

分享：

熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

據教育局公布的國際學校學額推算研究，預料28／29學年取錄16,272名本地生，佔整體38.5%。

國際學校非本地生比率持續下跌，據教育局公布的國際學校學額推算研究，預料2028/29學年本港的國際學校共取錄26,008名非本地生，佔整體取錄學生比率由本學年65.1%，再下調至61.5%；相反，本地生數目佔比由34.9%增至38.5%，加劇超越3成比例限額。

教育局規定，在港開辦的國際學校應取錄至少7成非本地生，即持有特區護照及英國國民（海外）護照外的學生。教育局最新研究顯示，本港的國際學校在本學年取錄27,390名非本地生，較上學年多622人，惟佔比由65.9%跌至65.1%，根據局方推算，預料2024/25至2028/29學年國際學校取錄的非本地生人數，將進一步由27,112跌至26,008人，比例亦由63.7%跌至61.5%，遠低於要求的7成。

遠低7成要求 教局：密切留意

研究亦顯示，國際學校本學年取錄14,684名本地生，佔整體34.9%，較上學年多826人、升0.8個百分點；對比2018/19學年的9,853人，則急升10.4個百分點。局方亦預料，2028/29學年本地生會增至16,272人，佔整體38.5%。

教育局表示，各項人才計劃反應熱烈，相信本港會積極引入更多外來投資及人才，料國際學校將逐漸增加取錄非本地生，故會繼續密切留意學額供求及取錄非本地生比例，並稱留意到有非本地生屬意報讀公營學校，建議業界可相應準備。

教育界立法會議員朱國強批評，國際學校違規超收本地生情況加劇，有違這類學校為外籍家庭子女提供教育的原意，亦會與本地中小學互搶生源。他促請局方訂立機制，如國際學校超收本地生情況持續，學校須按市值租金繳付違約費用，並失去象徵性租金或地價等禮遇。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷

中學 小學 朱國強 記者 國際學校 學校 英國 立法會 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

龍年運程｜蔡興華師傅點評龍年12生肖運程　師傅贈四個字給犯太歲生肖解救
龍年運程｜蔡興華師傅點評龍年12生肖運程　師傅贈四個字給犯太歲生肖解救
公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓