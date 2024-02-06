【國際學校】非本地生佔比料28/29學年降至61.5%　議員倡設機制規管超收本地生

▲ 據教育局公布的國際學校學額推算研究，預料28／29學年取錄16,272名本地生，佔整體38.5%。

國際學校非本地生比率持續下跌，據教育局公布的國際學校學額推算研究，預料2028/29學年本港的國際學校共取錄26,008名非本地生，佔整體取錄學生比率由本學年65.1%，再下調至61.5%；相反，本地生數目佔比由34.9%增至38.5%，加劇超越3成比例限額。

教育局規定，在港開辦的國際學校應取錄至少7成非本地生，即持有特區護照及英國國民（海外）護照外的學生。教育局最新研究顯示，本港的國際學校在本學年取錄27,390名非本地生，較上學年多622人，惟佔比由65.9%跌至65.1%，根據局方推算，預料2024/25至2028/29學年國際學校取錄的非本地生人數，將進一步由27,112跌至26,008人，比例亦由63.7%跌至61.5%，遠低於要求的7成。

遠低7成要求 教局：密切留意

研究亦顯示，國際學校本學年取錄14,684名本地生，佔整體34.9%，較上學年多826人、升0.8個百分點；對比2018/19學年的9,853人，則急升10.4個百分點。局方亦預料，2028/29學年本地生會增至16,272人，佔整體38.5%。

教育局表示，各項人才計劃反應熱烈，相信本港會積極引入更多外來投資及人才，料國際學校將逐漸增加取錄非本地生，故會繼續密切留意學額供求及取錄非本地生比例，並稱留意到有非本地生屬意報讀公營學校，建議業界可相應準備。

教育界立法會議員朱國強批評，國際學校違規超收本地生情況加劇，有違這類學校為外籍家庭子女提供教育的原意，亦會與本地中小學互搶生源。他促請局方訂立機制，如國際學校超收本地生情況持續，學校須按市值租金繳付違約費用，並失去象徵性租金或地價等禮遇。

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記者：梁凱婷