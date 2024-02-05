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【農曆新年】海洋公園推霓虹璀璨盛會及龍騰鳴鼓陣　威威劇場同推新節目

社會 20:20 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

海洋公園推出「老大街霓虹璀璨盛會」。（曾耀輝攝）

農曆新年將至，海洋公園今（5日）宣布，推出「團園賀年2024」大派對，年初一（10日）至下月3日將有一系列節慶活動，包括「老大街霓虹璀璨盛會」及「龍騰鳴鼓陣」等，亦會有限定新春精品，另威威劇場同就推出全新恆常表演「超新星大比拼」。

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海洋公園「香港老大街」已掛上霓虹燈招牌，打造「霓虹璀璨盛會」讓人猶如置身80至90年代燈火璀璨的香港街道，市民亦可邊打卡，邊嘆懷舊美食；另每日會有3場「霓虹閃爍匯演」燈光秀，並有逾10名演員會在每日下午5時起現身與訪客互動，他們逢星期一至五會為帶來「舞動狂熱」，周未就有一眾歌手帶來多首流行經典金曲；訪客與一眾演員互動、完成指定任務後，即可獲Bingo卡，參與「星光Bingo Game」，有機會贏走禮物。

除老大街，海濱樂園廣場也設有由金龍盤繞、近5米高的「龍騰鳴鼓陣」，訪客可敲擊「開運大鼓」，祈願新一年好運亨通，公園同時會安排財神與大家見面，並安排「金龍獻瑞」舞龍巡遊和「獅躍龍門」醒獅表演。此外，公園也會推出限定版舞獅熊貓肩膊公仔，以及一系列賀年菜式，包括「煙三文魚撈起」及「鮑魚雞煲」等。

另外，威威劇場也推出全新表演節目《超新星大比拼》，公園吉祥物威威、包包、Dougie、美雪、樽樽、大嘜及小紅熊會以一身閃亮造型在全新舞台上載歌載舞，而表演的製作班底同樣星光熠熠，包括由資深演唱會監製Jack Lam執導、著名音樂家趙增熹及星級編舞師林文輝。

海洋公園公司主席龐建貽表示，配合政府發展特色主題旅遊的倡議，海洋公園的賀歲活動和全新恆常節目，均希望展現香港獨特文化面貌，新一年也會繼續發揮寓教於樂的專長，創造更多特色休閒體驗。

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記者：黃小冰

 

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