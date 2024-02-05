【通關一周年】姚柏良料今年旅客量達4500萬人次　徐王美倫：農曆新年每日200團來港

▲ 旅遊界議員姚柏良聯同旅議會主席徐王美倫回顧過去一年旅遊業復蘇進度。（梁薾心攝）

本港明日（6日）迎來疫後全面通關一周年，旅遊界議員姚柏良今日（5日）預計，今年入境旅客將按年增3成，達4,500萬人次，即疫前約7至8成，建議政府善用「盛事子彈」，推出盛事一條龍旅遊套餐，吸引更多旅客來港。香港旅遊業議會主席徐王美倫透露，政府正與業界商討推出香港國際七人欖球賽套餐；而農曆新年臨近，她指今年包團數目比預期多，平均每日達200團。

本港入境旅客在2018年達6,500萬人次高峰，對於通關一周年能否回到疫前景象，姚柏良認為十分「難講」，因旅客旅遊模式有很大轉變，旅遊業要轉型迎合新需求，但預計今年入境旅客量仍較去年的3,400萬，增3成達約4,500萬人次。至於出境遊，他稱坊間常誤以為港人通關後均外遊，業界生意完全恢復，但事實上出境遊印花收入去年僅達疫情前約5成，航空運力未完全恢復是很大制約。

徐王美倫則稱，對去年入境旅客量感滿意，認為復甦速度是「預期之內」，但「失預算」未能吸引疫下轉行的從業員重投旅遊界，又指環球經濟欠佳影響，加上機票價格不甚吸引，離境入境稅昂貴，令全球市民花錢時變得謹慎，不再每年去5至6次旅行。

為吸引更多旅客來港，徐王美倫建議將不同類型的盛事作賣點，把入場券結合交通、餐飲、酒店、景點遊覽等，為旅客提供一條龍服務，或推出旅遊產品配合盛事，令旅客留港更長時間，對刺激經濟發揮更大作用。她透露政府正與業界正商討串連不同商業夥伴，推出針對香港國際七人欖球賽的相關產品。

姚柏良亦提到要善用「盛事子彈」，稱若日前國際邁亞密對戰港聯表演賽有一條龍旅遊套餐，即使旅客因美斯缺陣失望，業界仍可靠其他行程疏導旅客情緒，改變其對香港的觀感。另建議在將軍澳海濱南橋增設煙火滙演、開放尖沙咀鐘樓等；又倡預算案預留撥款成立「旅遊業人才培訓基金」，吸引新血入行，並繼續支持發展深度遊產品。

通關後北上市民多於南下旅客，徐王美倫指現在內地「好多新嘢」，且人民幣匯率好，市民北上屬正常，但稱文化古蹟本地遊鼓勵計劃「創意‧ 深度遊」行程設計比賽，吸引逾4萬名市民投票選出「最受歡迎路綫」和6大「至尊路綫」，相信有關路綫可吸引市民留港消費。

農曆新年將至，徐王美倫指，業界目前預計每日有200團，較最初估計的130團多，當中包括深度遊和商業團，且以一天遊為主，初二至五為高峰期。姚柏良認為香港有連串新春節目，如花車巡遊、煙花、跑馬、林村許願節，具一定吸引力，又稱留意到多了內地人來港吃團年飯，籲飲食業提供良好服務。

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記者：梁薾心