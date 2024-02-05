【通關一周年】姚柏良料今年旅客量達4500萬人次 徐王美倫：農曆新年每日200團來港
本港明日（6日）迎來疫後全面通關一周年，旅遊界議員姚柏良今日（5日）預計，今年入境旅客將按年增3成，達4,500萬人次，即疫前約7至8成，建議政府善用「盛事子彈」，推出盛事一條龍旅遊套餐，吸引更多旅客來港。香港旅遊業議會主席徐王美倫透露，政府正與業界商討推出香港國際七人欖球賽套餐；而農曆新年臨近，她指今年包團數目比預期多，平均每日達200團。
本港入境旅客在2018年達6,500萬人次高峰，對於通關一周年能否回到疫前景象，姚柏良認為十分「難講」，因旅客旅遊模式有很大轉變，旅遊業要轉型迎合新需求，但預計今年入境旅客量仍較去年的3,400萬，增3成達約4,500萬人次。至於出境遊，他稱坊間常誤以為港人通關後均外遊，業界生意完全恢復，但事實上出境遊印花收入去年僅達疫情前約5成，航空運力未完全恢復是很大制約。
徐王美倫則稱，對去年入境旅客量感滿意，認為復甦速度是「預期之內」，但「失預算」未能吸引疫下轉行的從業員重投旅遊界，又指環球經濟欠佳影響，加上機票價格不甚吸引，離境入境稅昂貴，令全球市民花錢時變得謹慎，不再每年去5至6次旅行。
為吸引更多旅客來港，徐王美倫建議將不同類型的盛事作賣點，把入場券結合交通、餐飲、酒店、景點遊覽等，為旅客提供一條龍服務，或推出旅遊產品配合盛事，令旅客留港更長時間，對刺激經濟發揮更大作用。她透露政府正與業界正商討串連不同商業夥伴，推出針對香港國際七人欖球賽的相關產品。
姚柏良亦提到要善用「盛事子彈」，稱若日前國際邁亞密對戰港聯表演賽有一條龍旅遊套餐，即使旅客因美斯缺陣失望，業界仍可靠其他行程疏導旅客情緒，改變其對香港的觀感。另建議在將軍澳海濱南橋增設煙火滙演、開放尖沙咀鐘樓等；又倡預算案預留撥款成立「旅遊業人才培訓基金」，吸引新血入行，並繼續支持發展深度遊產品。
通關後北上市民多於南下旅客，徐王美倫指現在內地「好多新嘢」，且人民幣匯率好，市民北上屬正常，但稱文化古蹟本地遊鼓勵計劃「創意‧ 深度遊」行程設計比賽，吸引逾4萬名市民投票選出「最受歡迎路綫」和6大「至尊路綫」，相信有關路綫可吸引市民留港消費。
農曆新年將至，徐王美倫指，業界目前預計每日有200團，較最初估計的130團多，當中包括深度遊和商業團，且以一天遊為主，初二至五為高峰期。姚柏良認為香港有連串新春節目，如花車巡遊、煙花、跑馬、林村許願節，具一定吸引力，又稱留意到多了內地人來港吃團年飯，籲飲食業提供良好服務。
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記者：梁薾心