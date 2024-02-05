【赴日齋坐?】國際邁阿密抵達日本    日本球迷︰付了5萬日圓「求求美斯出來吧」 

▲ 國際邁阿密已到達日本出席最後一場季前表演賽，美斯狀態貌似不錯。(國際邁阿密IG)

國際邁阿密對港聯周日的表演賽，因美斯未有出場於爭議聲中落幕，球隊於昨日離開香港轉抵日本，並於當地時間周三下午5時，參與對神戶勝利船的友賽。國際邁阿密Instragram官方帳戶的限時動態中，顯示「next match」字樣，並附有兩隊隊徽，料比賽很大機會如期舉行。

美斯於本港未有出戰，引發大批球迷不滿，日媒及其他國際媒體亦關注國際邁阿密的亞洲之旅。有日媒引述報道指，賽後香港政府發表緊急聲明表示遺憾，表示如果美斯於日本缺席，很可能同時會引起爭議。另有日媒引述日本網民表示，「美斯，求你了。我付了5萬日圓，所以即使只是一點點，請出來吧。」

國際邁阿密於日本的表演賽，是季前賽系列的最後一站。曾於神戶勝利船效力6年之久的前巴塞球員恩尼斯達，已經到達日本，料會以客隊身份參與。按照官方公布，日本賽事套票售價最高只是45,000日圓（約2,373港元），較香港站最貴門票4,880港元便宜約一半；最便宜的龍門後看台位置，只需10,000日圓（約528港元），而且大部分座位都設兒童票。

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責任編輯：陳展棋