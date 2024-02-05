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【一氧化碳中毒】老婦煮食後失知覺 機電署海關籲停用煮食爐「節能環」

社會 21:40 2024/02/05

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機電署及海關呼籲市民停用氣體煮食爐的「節能環」。（機電署圖片）

一名70歲女子上周六（3日）在家使用氣體煮食爐後失去知覺，隨即被送往屯門醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。經機電署初步檢查後，發現該煮食爐的兩個爐頭上均加裝稱為「節能環」的非原廠配件，加上室內通風不足，令當時室內一氧化碳水平上升引致意外。機電署及海關今日（5日）呼籲市民停用氣體煮食爐的「節能環」，以免發生一氧化碳中毒意外。

屯門醫院向衞生署衞生防護中心通報一宗一氧化碳中毒個案，涉及一名70歲女子。她於本月3日在家中使用氣體煮食爐後失去知覺，隨即被送往屯門醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定，並已出院。

經機電署初步檢查後，涉事氣體煮食爐為已獲氣體安全監督批准的型號，操作正常，惟事發時該煮食爐的兩個爐頭上均加裝了通常稱為「節能環」的非原廠的配件，再加上室內通風不足，令當時室內一氧化碳水平上升引致意外。機電署及海關收到相關資料後，隨即於全港多區店鋪進行巡查，並未發現「節能環」在市面上出售。

機電署強調，早前已有多宗使用「節能環」而導致一氧化碳中毒的意外，及後測試結果證明煮食爐使用「節能環」時排放出的一氧化碳會明顯增加，大幅超出「住宅式氣體用具基本安全評估」的安全標準上限，亦沒有聲稱的節能效果。機電署呼籲市民停止加裝或使用「節能環」等非爐具生產商供應的原廠配件，並在使用氣體煮食爐時必須保持廚房的窗戶及抽氣扇開啓，以便有足夠的空氣流通。

海關表示，根據《消費品安全條例》，任何人不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法。違例者首次定罪最高可被罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪最高可被罰款50萬元及監禁2年。市民如發現有關「節能環」的資料，可透過海關24小時熱線2545 6182、電郵（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格作出舉報。

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責任編輯：梁薾心

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