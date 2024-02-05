【中華文化】匯弘基金會向中小學捐贈《環丁漫話：二十四節氣 七十二物候》　加強對傳統節氣物候的認識

▲ （匯弘基金會提供圖片）

匯弘基金會今日（5日）向本港中小學捐贈新發行的益智圖書《環丁漫話：二十四節氣 七十二物候》，冀啟發學生對中華文化的興趣，和對中國傳統節氣物候的認識。

《環丁漫話》是一本講解中國節氣物候的圖書，利用生動漫畫及精鍊文字，深入淺出，透過現代人的表達方式，描繪古代人的千年智慧，解釋大自然的道理，當中包括二十四節氣和七十二物候的詳細介紹，每個節氣和物候的起源、特點、對應活動以及背後文化意義，讓學生可以了解中華文化，掌握大自然規律變化，從而應對環境改變的影響。

匯弘基金會創辦人趙情晴表示，中華文化源遠流長，當中藴含的豐富知識和奧妙哲理，需要透過教育，一代接一代傳承下去。大家亦不能輕視環境變化所帶來的巨大挑戰，因此新一代需要從小培養對節氣物候的興趣，明白四季更替的知識，從而應對環境改變的影響，形容這是一個歷久常新、不斷演進的課題，在當今社會尤為重要。

環丁公益基金會於2022年在內地首次出版《環丁漫話》，以漫畫形式，圖文並茂，由卡通形象「小葉子HD」講述節氣及物候的來源及意義。因此，匯弘基金會支持這本作品推出繁體中文版，進一步把中華文化的智慧和知識廣泛傳播，期待能夠為香港學生帶來積極影響，並提供一個豐富的學習資源。

匯弘基金會創辦人郭基泓稱，綠色環保和可持續發展是全球大趨勢，相信無論是小朋友或大朋友、學童或家長、教育界或其他界別的讀者，都會喜愛這本清新可喜、賞心悅目的作品。

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責任編輯：TOPick港聞組