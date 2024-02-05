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【北都發展】打鼓嶺鄉事會倡建跨境綠色運輸系統　吸引粵東4000萬人口

政治 23:11 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

打鼓嶺鄉事會發佈北部都會區東規劃願景。（趙居逸攝）

打鼓嶺鄉事委員會昨日發表研究報告，建議包括把香園圍口岸一帶，發展為「日、夜經濟區」，集商業、住宅、醫療、娛樂於一身，並發展跨境綠色運輸系統，連接打鼓嶺至粵東，利用地理優勢帶動兩地人流等。鄉事會主席陳月明表示，不支持將上水屠房等遷移到該區。

打鼓嶺鄉事委員會昨日召開北部都會區東規劃願景發布會，陳月明表示，打鼓嶺鄰近香園圍口岸，不少居民步行15分鐘即可抵達口岸。而粵東地區有4,000萬常住人口，是香港人口五倍。因此建議增設跨境綠色運輸交通工具連接粵東鐵路網，利用地理優勢帶動兩地人流，「除了港人北上消費，亦要讓更多粵東遊客來港。」，她又建議，在附近覓地，推動極限運動發展，吸引更多年輕人。

活動設新界傳統「九大簋」聯誼晚餐。（趙居逸攝）

新民黨立法會議員黎棟國則表示，發展北都應持「解放思想」，打破舊有的禁區思維；北區區議員李冠洪亦表示，鹽田發展蓬勃，但沙頭角完全未有承接，又指交通不便難以發展。

籲沙嶺殯葬城用地改作數據中心

報告又建議，把已擱置的「沙嶺殯葬城」，設立數據中心和超級運算中心，並提供人才公寓，吸引大灣區創科人才來港工作。報告亦建議打鼓嶺定位發展創新科技，參考科學園的規模，至少需要600至1,000公頃土地發展創科，區內吸引創科企業落戶，與新田科技城發揮協同效應，同時在打鼓嶺發展創科高等教育學院，提供創科課程，以及為學生提供實習機會。

陳月明表示，北部都會區東規劃願景收集了地區居民意見，規劃報告已於今日轉交予發展局局長甯漢豪。

規劃報告已於今日轉交予發展局局長甯漢豪。

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記者：趙居逸

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