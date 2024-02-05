【漁農藍圖】新界覓地建多層禽畜農場　三寶樹魚塘保育養殖二合一

▲ 漁護署冀推動本地漁農業發展，提供本地優質漁農產品。

政府去年底推出《漁農業可持續發展藍圖》，漁護署署長梁肇輝表示，今年內將推出「都市農場」試驗計劃，同時因應北都部會區發展，部分豬場及雞場面臨收地，署方正在新界物色合適用地，予業界發展多層式禽畜農場。

環團批評新田科技城項目將填塘89公頃，他否認三寶樹濕地保育公園「縮水」，反而積極保育魚塘，由政府資助塘主及環團進行保育及養殖業二合一，初步獲漁民支持。

▼ 點擊圖片放大

漁護署提出《漁農業可持續發展藍圖》，勾劃未來十多年本地漁農業發展。漁護署署長梁肇輝向傳媒表示，有關種植業、塘魚養殖及禽畜業等範疇的建議，其實亦可應對北部都會區及新田科技城等發展。

集約制營運多層式養殖場

他指出，長遠要升級轉型，以禽畜業為例，數十個新界豬場及雞場，部分或涉及將來發展收地，藍圖提出以多層密封式禽畜養殖場，在外地及內地已有成功模式，既有除臭味設施，亦有生物保安防止交叉感染。他透露，不同農場遷入多層式養殖場，並以「集約制」模式營運，共同提升現代化經營管理。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

否認三寶樹濕地公園縮水

至於新田科技城項目，土拓署已提交環評報告，擬設三寶樹濕地保育公園作為濕地補償，但其面積由2021年提出520公頃，去年方案縮減至338公頃。梁肇輝否認「縮水」，更指當初只是粗略劃出相關範圍，至研究階段才撇除現有補償濕地及新田科技城發展土地，因此338公頃為實際三寶樹面積。他認為從新田濕地面積上或有減少，但發展三寶樹等多個濕地保育公園後，保育功能沒有損失。

▼ 點擊圖片放大

至於項目擬在2026年開始填塘89公頃，梁肇輝指，當局將透過三寶樹積極保育魚塘，塘主及環團合作管理，同時政府將資助魚塘保育工作，養殖塘魚既可供候鳥食用，其餘亦可出售賺錢，甚至助其品牌化，一舉兩得。

藍圖亦計劃發展都市農場，例如在北都區等新發展大廈的天台或平台，以及市區公園引入都市農場，採取垂直種植及水耕等，引入商業運作，稍後在馬鞍山西沙路花園試行先導計劃。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳雋妍