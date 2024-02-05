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【六合彩】2‧14情人節新春金多寶　一注中獎金可高達1.18億元

社會 23:49 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

本周六（10日）就到農曆新年，市民引頸以待的六合彩新春金多寶，將在下周三（年初五），2月14日情人節當天進行攪珠。馬會表示，估計10元一注獨中頭獎，獎金可高達1.18億元。

本周四（8日）晚攪珠後，各場外投注處、電話投注及數碼平台，開始發售新春金多寶彩票，2月14日攪珠日晚上9時15分截止售票。

自2002年7月4日六合彩增加至49個數字後，截至本月3日攪珠結果，最多出現號碼為49，總共470次，其後依次為30（468次）、10（461次）、22（458次）、34（456次）及４（450次）；當中只有兩個號攪出次數不足400次，分別為19（391次）及25（397次）。

另外，馬會22間場外投注處將於大年初一（2月10 日），由下午4時至晚上11時30分提供服務。

該22間場外投注處分別為觀塘廣場、大圍道、天水圍、屯門市廣場、筲箕灣寶文街、深水埗汝州街、將軍澳尚德、青衣城、黃大仙豪苑、大埔廣場、上水石湖墟、荃灣青山道、九龍城衙前塱道、葵涌榮芳路、旺角彌敦中心、灣仔軒尼詩道、香港仔田灣、西區屈地街、馬鞍山廣場、元朗青山公路、北角電氣道及中環士丹利街。

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責任編輯：吳雋妍

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