【23條立法】港澳平：完成立法將進一步改善香港營商環境

▲ 《基本法》23條立法正進行公眾諮詢。（資料圖片）

新華社今日（5日）再刊「港澳平」文章，題為《為什麼說完成23條立法將保障香港更好發展》的文章。

文中指出，香港國安法「一法安香江」，才讓香港由亂到治。但香港面對的國安挑戰依然複雜嚴峻，與香港國安法實施配套的制度機制也還未完全確立。完成23條立法將補上香港維護國家安全仍存的短板、漏洞。

文章指，完成23條立法將進一步改善香港營商環境、更好發揮香港獨特地位和優勢。又提到，「修例風波」期間，40多個國家和地區對香港發出旅遊警示，「誰還敢來香港做生意？香港國安法的制定實施一舉扭轉這種不利局面，到香港投資興業的人們才又紛至沓來。」文章引述報道表示，2023年母企在海外以及內地的駐港公司總數達9039間，恢復到疫情前的高水平。完成23條立法，將更增強香港社會的穩定性和法治的確定性，使香港更好發揮自身獨特地位和優勢，繼續成為人們投資興業的熱土。

「還需要指出的是，有些人總是把安全和發展對立起來，把香港完成23條立法與鞏固提升國際金融中心地位對立起來，那種種危言聳聽的說法如果不是出於無知就是刻意誤導甚至煽惑。」文章以紐約、倫敦、東京、新加坡等著名的國際金融中心城市為例，指其所屬國家在很早以前已訂立，而且還在不斷訂立數量龐大、覆蓋廣泛、規管嚴厲的維護國家安全的法律制度，「但這影響了上述城市的國際金融中心地位嗎？」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君