親子手作｜零難度新年親子手作　3分鐘摺龍年利是封+轉轉夾糖機

新年將至，不少父母都陸續開始計劃新年活動，帶小朋友感受節日氣氛。不過要計劃去甚麼地方玩，著實令人煩惱，不妨考慮在家中與小朋友一同整新年手作，共度溫馨時光！Topick今次就教大家2款新春手作，不用10分鐘就可以完成，非常適合與小朋友一起整！

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1.龍年利是封

新年最重要的當然是「利是」，相信不少人都會選擇外出購買全新的利是封，今年不如嘗試自製龍年應節利是封，讓小朋友也一同參與其中，感受新年氣氛！

這款紙摺龍年利是封非常簡單，只需要準備3種材料就能完成，小朋友更可以發揮創意，畫上各種龍的可愛表情。

材料：

正方形彩色紙x1

3x3彩色紙x1

油性筆x1

步驟如下：

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2.轉轉夾糖機

第二款新春手作是轉轉夾糖機。大家玩夾零食機夾糖就玩得多，又有沒有試過自製夾糖機？製作材料簡單，步驟亦不複雜，完成後還可以比賽玩「鬥夾糖」！

材料：

紙杯x2

剪刀x1

紙吸管x1

膠紙x1

油性筆 x1

步驟如下：

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記者：任薏、黃諾韶