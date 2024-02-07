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親子手作｜零難度新年親子手作　3分鐘摺龍年利是封+轉轉夾糖機

育兒資訊 10:40 2024/02/07

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熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

新年將至，不少父母都陸續開始計劃新年活動，帶小朋友感受節日氣氛。不過要計劃去甚麼地方玩，著實令人煩惱，不妨考慮在家中與小朋友一同整新年手作，共度溫馨時光！Topick今次就教大家2款新春手作，不用10分鐘就可以完成，非常適合與小朋友一起整！

最新影片推介：

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校長專訪︱曾為健康停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持

1.龍年利是封

新年最重要的當然是「利是」，相信不少人都會選擇外出購買全新的利是封，今年不如嘗試自製龍年應節利是封，讓小朋友也一同參與其中，感受新年氣氛！
這款紙摺龍年利是封非常簡單，只需要準備3種材料就能完成，小朋友更可以發揮創意，畫上各種龍的可愛表情。

材料：

正方形彩色紙x1
3x3彩色紙x1
油性筆x1

步驟如下：

點擊圖片放大
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2.轉轉夾糖機

第二款新春手作是轉轉夾糖機。大家玩夾零食機夾糖就玩得多，又有沒有試過自製夾糖機？製作材料簡單，步驟亦不複雜，完成後還可以比賽玩「鬥夾糖」！

材料：

紙杯x2
剪刀x1
紙吸管x1
膠紙x1
油性筆 x1

步驟如下：

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記者：任薏、黃諾韶

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