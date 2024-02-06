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富三代丨鍾培生做財神宣布派錢　千萬現金鋪滿枱揚言益香港人

娛樂 11:06 2024/02/06

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

「富三代」鍾培生做財神派錢！

「富三代」鍾培生（Derek）一向高調兼搞作多多，今次就不是搞拳賽，而是他在農曆新年前化身「財神」，宣布把1000萬元派給香港人，不過有一些網民就似乎不太受落，並留言「投訴」！

美斯無上場丨球迷要求「東張女神」陳庭欣討公道　鍾培生︰建議特首挑戰碧咸打拳賽

鍾培生派千萬

在昨日（2月5日），鍾培生在社交平台貼出自己與1000萬紙幣的合照，一疊又一疊的紙幣鋪滿枱，相當有霸氣！

Derek寫道：「呢度有1000萬港幣，今年經濟唔太好，想spread more love 同支持我嘅人一齊贏，每人派兩舊($200) ，只要你係我嘅followers，完成指定任務就可以拎到，頭3萬人有份，培生培心Champs 再多2舊cash，仲有4球加入我discord 再諗，詳情睇留言。#鍾培生 #derekcheung #khdcheung #入discord #培生培心 #鍾培生益香港人」。

Derek在IG限時動態內貼出玩法，需在指定應用程式內申請開戶，並且要使用邀請碼、填寫個人資金。

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網民：好似好難咁

鍾培生帖文一出後，網民都有留言表達看法：「好似好難咁的！不如你向街道見人就派呀」、「用你邀請碼，似你著數啲」、「不如你拎啲現金去買飯盒，送俾有需要人士」、「本意是好的。但爲了$200, 個工序好像太複雜了點」、「我就唔駛喇，不過好人好事要👏👏」、「比300我不如教我點每日搵多300好過」。

另外，Derek在發布派錢帖文後，他在IG限時動態內拍片內呼籲網民參加，又指在帖文公開後已入了錢予800多人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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