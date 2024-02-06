網絡熱話丨台灣夫婦帶女兒到香港迪士尼玩3日　機場買2條壽司罰款5萬全家崩潰

▲ 台灣夫婦帶女兒到香港迪士尼玩3日，機場買2條壽司被罰款5萬。

出入境要注意有否帶違禁品入關，台灣新北市一對夫婦去年暑假帶2名女兒，到香港迪士尼樂園遊玩3天減壓，準備回程時在赤鱲角機場一間韓式食堂，買了2份長條形壽司給女兒吃。未料返台時，竟被防疫犬聞到肉味，而遭即場罰款新台幣20萬元（約港幣5.1萬元），令全家人崩潰不已，最後選擇分期繳付罰款。

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綜合台媒報道，新北市一名年近60歲的楊姓退休女教師，因讀中學的小女兒有恐慌症傾向，為紓解其壓力，於是與丈夫帶著2名女兒，在2023年7月暑假期間到香港迪士尼樂園遊玩3日。

而在7月16日下午5時許，一行人在香港機場候機準備返台時，小女兒突然表示肚餓，夫妻於是在機場某間韓式食堂，購買了2份長條形壽司，其中一份給小女兒裹腹，另一份準備帶回台灣，給大女兒的老公享用。

楊婦在向當地司法部門呈交的訴願書指出，自己身為退休老師相當守法，也知道政府強力防堵非洲豬瘟，因此當時有仔細端詳壽司成分，只見新鮮海苔和蔬菜就放心購入，未料入境時仍被防疫犬聞到肉味。這時才發現壽司裡含有不易察覺的淡紅色小肉片，因此被判罰款新台幣20萬元（約港幣5.1萬元）。

楊婦無奈表示，原本出外旅遊是要讓小女兒減壓，但結果反而讓小女兒更焦慮，也使全家人崩潰。

當局指出，楊婦在去年7月16日自香港搭機入境台灣，但卻因攜帶2塊含豬肉火腿的壽司，且未申請檢疫，過關時被防疫犬嗅出肉味，因此當場依法判處罰款新台幣20萬元，並於同年8月移送新北分署執行。

書記先以電話通知楊婦自動繳納罰款，楊婦提出申請狀表示已提出起訴，請求延緩執行，並等待結果再進一步處理，惟當局不同意延緩執行，最終同意楊婦依其所提出的條件，分期繳納罰款。

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責任編輯：王明芳