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【突發意外】機場男工意外跌出拖車伏屍滑行道　疑遭飛機輾過

社會 10:48 2024/02/06

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機場發生致命交通意外。今日（6日）凌晨3時，警方接獲機場員工報案，指1名員工在跑道南路西停機坪受傷倒地，昏迷不醒，懷疑被車輛或其他載具輾過。救援人員接報趕到現場，檢驗後證實男事主當場死亡，惟涉事車輛或載具仍有待確定。警方正調查事故原因，並列作致命交通意外處理，未有人被捕。

據悉，死者為34歲非華裔男拖機作業人員，持有香港身份證。事發時，前座60歲男司機負責駕駛拖行飛機的拖車，男事主則坐在後座，二人駕乘拖車拖著1架飛機前往西停機坪，其間司機發現事主不知所終，於是循原路尋找，終在滑行道H近J6位置發現他倒地昏迷，懷疑曾遭飛機輾過，於是通知主管報警。警方初步懷疑事主意外跌出車外，暫未確定是遭拖行中的飛機或被其他飛機輾過。

機管局回覆查詢指，今晨約3時接獲報告，該名負責飛機拖曳工作的員工屬中國飛機服務有限公司，據現場了解，他在進行拖車工作時懷疑未有扣上安全帶。局方亦稱，對機場員工的離世感到難過，會向其家屬表示慰問，並已聯絡相關地勤公司，跟進向死者家屬提供協助的事宜，亦將配合警方循交通意外方向調查事件。

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責任編輯：梁凱婷

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