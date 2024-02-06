心穎大解放丨新婚3個月馬爾代夫補度蜜月 人妻黃心穎水著騷身材
娛樂 11:38 2024/02/06
黃心穎與RubberBand成員「泥鯭」黎萬宏在去年10月27日結婚舉行婚禮，兩人到近日才外遊補度蜜月。在昨日（2月5日），人妻黃心穎上載性感三點式照兼寫道：「Charging dock」，身穿黑色運動型泳衣的她躺於繩網床，擺出大字型甫士，大晒美腿兼姣好身段。
人妻大解放
黃心穎這張靚相應該由老公「泥鯭」操刀，只見心穎曬得一身健康膚色，不過清減不少的她上圍明顯縮水，另外心穎於限時動態上載一短片，只見她跟老公於海邊嘆美酒，認真chill到爆。
她回覆TOPick稱正身處馬爾代夫補度蜜月，早前學潛水的她更於當地一嘗潛水樂趣。
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夫婦相處之道：別收藏在心底
黃心穎跟黎萬宏可說患難見真情，兩人去年低調舉行婚禮，只邀請至親好友見證甜蜜一刻，她曾於TOPick訪問裡稱升呢人妻後感覺沒大變化，對於泥鯭大讚她很遷就自己，她說：「又沒有特別遷就，他只是硬頸一點，如果要太遷就的話，也不會嫁這個人啦。」
至於相處之道，黃心穎說：「有任何不滿要立即說出來，別收藏在心底，否則一次過爆出來會好hurt。」心穎坦言想生小孩，至於思想是否夠成熟當媽媽，她說：「生了小孩自然會學習做得更好，無需擔憂太多。」
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撰文 : TOPick柴犬出動