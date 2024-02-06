【美斯齋坐】李家超斥主辦方令本港形象受損　促公開合約及回應球迷訴求

▲ 香港特別行政區行政長官李家超。（朱永倫攝）

美斯（Leo Messi，又譯名梅西）上周日（4日）僅列席香港大球場的表演賽，跟烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣，引爆港府和球迷的怒火。行政長官李家超今天（6日）出席行政會議前見記者提到事件，他表示對美斯沒有上場極度失望，雖然主辦方已經撤銷M品牌資助的申請，但政府會繼續敦促主辦方回應球迷訴求，以及公開與球隊的合約。

他又指，是次事件讓政府清楚要明確指示落實列明在合約的要求，會認真檢視及改善保障市民權益與知情權方面的安排。

李家超指，政府將會繼續要求主辦方交代事件原由，直斥主辦單位令香港的旅遊形象受損，強調政府須令公帑用得其所，文體旅局、各部門與不同單位密切溝通及作出配合，而該局在周日已即時向主辦單位溝通，邀請美斯上場講話，以及向球迷解釋。

他表示，當文體旅局與主辦單位溝通後，對方撤銷「M」品牌申請，重申政府會繼續跟進事件，包括要求主辦單位公開與球隊的合約、跟進球迷後續要求等。他強調主辦方有責任辦好活動，回應市民期望。

李家超稱，香港是好客之都，世界各地都會以舉辦大型活動增加競爭力，香港要更努力爭取，政府吸引旅客的目標不會變。他最後感謝港隊在周日表演賽的努力付出。

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