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重男輕女︱港男欠巨債全家花光積蓄償還 四姊妹怒斥媽媽：從小縱壞細佬害咗佢

家事百科 10:58 2024/02/06

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《香港愛情故事》劇照

快過農曆新年了，家裏又再瀰漫着詭異的氣氛。媽媽忙着過年的事情，但卻一臉陰鬱，爸爸在旁則黯然垂眼，露出苦笑。

四姊妹心裏有譜，但她們都有默契，「弟弟」早已成為家中禁詞，大家都不欲提起這個人。雖然她們都知道爸媽想他，極之期望這個不肖子能浪子回頭，回家跟他們重聚，讓這個家能夠整整齊齊地吃一頓豐富的團年飯。但他若真的出現，麻煩事又會降臨了，大家心情都極矛盾。

弟弟最後一次出現是三年前，那天一家吵得很激烈，最後是爸爸忍痛把他逐出家門的。他們全家已達至忍無可忍，無錢可花的地步了，爸媽的一生積蓄已賠上了，大姊辛苦儲作買樓首期的金錢泡湯了，其餘三姊妹的積蓄也全部獻給這個弟弟還債了，磨蹭多年的痛苦，該來一個了斷！

弟弟脫離了家庭，總算讓他們回復安寧的日子，不再為弟弟沒完沒了的債項擔憂，亦毋須懼怕被債主淋紅油而終日提心吊膽。但，爸媽從此就再沒展露笑容了。

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媽媽在喃喃低吟：「唉，個仔識咗壞朋友被人帶壞囉！唉，最衰就係嗰個女人，阿仔聽晒佢話，咪學壞囉！」

四個姊妹每次聽見媽媽這番話，都會氣上心頭，多麼想直斥其非：「媽，你咪將責任推俾其他人，係你同阿爸從小縱壞細佬，最終害咗佢呀！」

傳統家庭重男輕女，追到第五個孩子是個男的，歡喜若狂，於是將家裏最好的都偏重於他，甚麼都依他。他不喜歡讀書嘛，不打緊了；不喜歡工作嘛，不打緊……遊手好閒的他生活欠目的，最終染上不良嗜好而走上不歸路，那究竟是誰的錯？

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撰文 : 鄧藹霖

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