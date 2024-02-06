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香港小姐丨郭珮文加入《愛‧回家》成新成員　Juliana「龍袍」上身展美好身段

娛樂 11:07 2024/02/06

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

Juliana真係好多拍劇機會。

今屆落選港姐郭珮文（Juliana）深得公司寵愛，三甲不入的她搶先同屆港姐有拍劇機會，早前參演TVB皇牌系列劇集《法證先鋒6 倖存者的救贖》，演黃宗澤的下屬，更讚對方非常照顧她。

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亮相《愛‧回家》

拍劇機會接踵而來，日前《愛‧回家之開心速遞》中演「潮生」的袁文傑，晒出與劇組成員合照，當中驚見Juliana，袁文傑更寫上「片場新成員」，似乎Juliana將會在《愛‧回家》亮相，相信定必吸引不少宅男粉絲捧場。

Juliana現身《愛‧回家》劇組。

晒美照勁吸睛

趁住空餘時間，Juliana繼續努力經營社交網，並上載一輯列美照派福利，相中可見，她穿上露肩裝上陣，大晒事業線兼香肩，這件露肩裝全是龍的圖案，代表今年龍年的意思，Juliana留言希望龍年為大家帶來無窮的機會以及有個刺激的旅程。

之後，Juliana大擺不同甫士，再晒白滑美背，簡直養眼十足！

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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