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農曆新年2024｜張艾嘉兒子王令塵創作新年裝置　時光亭祝願大家享受共聚時光

娛樂 13:40 2024/02/06

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

你懂得王令塵（Oscar）這名字嗎？這位跨領域藝術家的母親正是在華語影壇有著重要地位的張艾嘉。一直以來，Oscar遊走於中港兩地，今天適逢中環置地廣場農曆新年裝置由他操刀，試問又怎可以不找他來大談當中的創作過程？

一直以來，每逢到了農曆新年，各大商場都會將場內布置得喜慶洋洋來迎接新春，但設計上總是離不開老掉大牙龍飛鳳舞的固有傳統模式，筆者還以為Oscar這一次為這個超過40年歷史，位於中環中心地段的商場來一個大鳴大放的「紅噹噹」裝置，誰不知看似簡單的設計卻帶來一絲驚喜。

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「由小到大都總會到過這個被喻為香港地標的商場，成長期間目睹這裏舉行過不少展覽，渴望在這裏有屬於自己的時刻，今日我做到了，我用了中式元素，自己的語言來融會貫通，做一個屬於自己的藝術作品。」

共聚下的溫暖回憶

Oscar的設計亦有別於大家一貫看到的農曆新年商場裝置，商場大堂設置一個名為「時光亭」以不鏽鋼製造的亭，另一個名為「福臨廊」的裝置設於商場地庫，兩者來得截然不同，但都貫徹了一個創作主題，就是希望大家來「聚一聚」。

首次在港發表作品，身為母親的張艾嘉（右），還有歌手湯令山（左）亦前來支持。（圖片受訪者提供）

「為商場籌備新年布置可不容易，很容易落入老掉大牙的情況，今次創作上有突破，以往的亭以石製造，今次換來不鏽鋼版本，亭兩側設置布幕投影出古人在現代生活的影像，整個構思來自皮影戲，以最簡單易明的方法營造出古代和現代穿越「時光的亭」，至於「福臨廊」則是從飛行棋遊戲獲靈感，透過遊戲來獲取獎勵，為現場增添更多娛樂和互動性。」

「其實這兩個裝置概念要說的都非常直白，直接為大家（家庭、親友和朋友）而設，希望藉著這兩個裝置給大家有一個打卡、一起結聚和玩小遊戲的好時光，給一個藉口人與人之間共聚的溫暖回憾。」

人工智能

看似簡單的時光亭，但大家不要小覷，單是由籌備到創作再衍生到實體，已經花上了Oscar三個月的時間，而且影像上亦用了近日大家談論的 artificial intelligence（AI / 人工智能）技術製作，對於AI叫人又愛又恨的科技，Oscar認為今天的創作人不可能避免要應用。

福臨廊用了飛行機為創作靈感，希望一家大細來這裏玩樂。（圖片受訪者提供）

「我們這個年代的創作人實體和數碼創作都要做，Contemporary Art反映市場和今天社會形態，數碼藝術亦被視為contemporary art的一種，做得好與壞，要視乎用甚麼手法去表現，就以今次時光亭為例，嘗試用AI創作配合自己思想，得出來的效果遠超乎自己想像。不過，我倒認為終有一天AI會變得泛濫，大家在這方面會出現審美疲勞，所以我認為應用AI做創作，亦必須做一些經得起時間考驗的AI作品。」

母親的鼓勵

不諱言大家最初認識Oscar的原因，有很大的因素來自他的母親張艾嘉，身為這位華語影壇最重要的演員和創作人之一的兒子，究竟成長中有沒有壓力？

時光亭投射出有趣的短片方式，描繪了歷史人物在當今社會的節日休閒活動，可說是Oscar首次應用AI來創作的作品。（圖片受訪者提供）

「說真的，壓力真是沒有，母親在成長中非常鼓勵我繪畫、做雕塑，給與很多的支持，還記得她有一次給與我剪片的機會，她從旁稍作指導，最後製成品還直接給觀眾看，這些都是我與她一起難忘的回憶。」

那麼假若有小孩子，你又會是一個怎樣的父親？

「我想未來生活無可避免會加入AI，作為父親要給與小朋友一個安全成長空間，而且要一個正確指引，不過，不能夠再用以前父母的一套來教育今天的小朋友，我會再open mind一點來教育我的下一代。」

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在今天混亂的大時代下，年青人又如何自處？

「無論是電影、藝術、時代改變，令各行各業不同市場的人都容易被機械、甚至別人所取代，年青人要找到自己熱衷和喜愛的事去做，專心去開發，不要甚麼都做，專注一點，例如你喜歡打燈的，就要做一個打燈打得最好的燈光師，這樣未來才可以生活下去。」

時光亭．福臨廊展覽info
日期：即日至2月25日
地點：中環置地廣場中庭、地庫BELOWGROUND

記者：何偉雄

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