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球王美斯丨美斯抵日本面露微笑　唯一事情跟香港一視同仁

娛樂 11:17 2024/02/06

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美斯抵達日本。(圖片:X)

國際邁亞密CF訪港之旅，由全城盛事變成「美斯之亂」，現時風波未了，球隊已經離開香港抵達日本，美斯唯一不變的，是跟訪港落機一刻的行裝，包括拿著他那鮮艷奪目的橙色行李喼，不知現在球迷對美斯的行頭，熱情有沒有冷卻呢？

國際邁亞密在本周一（2月5日）完成訪港之旅，當晚已飛抵日本，因球王美斯在香港因傷未有落場，故他在2月7日在日本東京國立競技場與神戶勝利船進行的友誼賽，落場與否便備受關注。

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香港裝扮跟日本一樣。（經濟日報圖片）

美斯抵東京露微笑

球迷留意到美斯在東京落機一刻，面露微笑，跟香港的倦態形成對比。不過，他的打扮就跟抵港時沒變，總算一視同仁。

眼利網民亦留意到，美斯拿著的行李箱和手提孭袋也沒有變，並目測相信他用著的皆是名牌LV的出品。

目測美斯所用行李箱為LV 的Horizon 55糸列，尺寸為38 x 55 x 21cm，官網售價為$36,000，

其中美斯鍾情的橙色行李箱是LV的Horizon 55，手提袭則是Keepall Bandoulière 50，備 Monogram壓花圖案，尺寸對男士而已都屬輕巧型，但十分適合作為手提行李上機。

至於美斯身穿的外套和拿著的暖水壺都印有國際邁亞密的logo，相信都是官方產品，不難找到。

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記者:陳家昌

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