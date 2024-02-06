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你好，打劫！丨劉德華現身舞台劇尾場　華仔讚演員們落力演出

娛樂 11:42 2024/02/06

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劉德華親身支持自己任出品人的《你好，打劫！》。

舞台劇《你好，打劫！》前晚（2月4日）假香港藝術中心壽臣劇院上演最後一場，觀眾反應熱烈，全場歡呼聲不斷，而出品人劉德華更特地前來支持，謝幕時又上台與導演張達明，六位演員包括楊偉倫（阿卵）、麥沛東（麥東）、魯文傑（Simon）、巢嘉倫（阿巢）、蔡頌思（Jocelyn）、黎逸正（Sunny），以及監製鄧永威（Amic）一齊向觀眾鞠躬致謝！

華仔大讚今次演員們落力演出，並指今次作品好評如潮，期待未來再度公演！

潛行丨劉德華放下包袱願演反派原因　望跟林家棟劉雅瑟拍旅遊節目

劉德華現身支持

這套黑色喜劇借一宗劫案，反映基層生活的掙扎，箇中情節有笑有淚，對白引人共鳴，在阿卵和麥東帶領之下，全體演員演出相當精彩，引得華仔及觀眾們不時拍掌叫好。

謝幕時，導演達明就特地邀請華仔上台，全場觀眾尖叫聲此起彼落，華仔更即場要求麥東重演其中一幕高潮戲，讀出基層市民生活中面對的種種費用，麥東：「管理費水費電費煤氣費冷氣費生活費，行政費交通費電話費，電話行政費數據費....」

麥東氣定神閒，一口氣讀出近五十種生活費用，更貼合時事，讀出垃圾徵費，似為觀眾舒一口氣，令全場拍爛手掌歡呼叫好。華仔、達明最後就帶領演員們一齊鞠躬致謝達兩分鐘，感謝觀眾熱烈支持。

劉德華現身舞台劇《你好，打劫！》尾場。（發相）

華仔望觀眾藉舞台劇獲解放

華仔在後台接受訪問時，表示劇團在疫情期間遇到不少困難，幸而在監製和導演帶領之下，完成一套讓觀眾開懷的作品：「我希望帶畀大家一啲關於我們身邊多啲嘅事，多啲情況的作品，畀大家真係喺生活上，雖然面對咁多壓力，都能夠透過個呢個劇得到少少解放。」

（左起）楊偉倫、劉德華、麥沛東（發相）

阿卵+麥東分享感受

阿卵和麥東亦同聲讚賞今次無論劇本，以至台前幕後都非常用心，希望演出為觀眾帶來反思！

阿卵：「今次呢個合作入面好有趣啦，同大家一齊去創作，一齊分析劇本，一齊去到今日on show，我覺得我哋如果之後再做呢個劇，可以再繼續畀佢發展落去，仲有得再發展。」

麥東：「就好似劉生所講，即係點樣可以令觀眾有嘢去思考，感覺關自己事，我作為一個戲劇創作者，都覺得呢個係需要，戲劇就係一種咁樣嘅嘢，令到觀眾可以思考自己嘅生活。」

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華仔自薦做外賣仔

作為導演的張達明最開心當然是見到觀眾熱烈的反應：「我好開心聽到觀眾嘅掌聲，阿華哥坐喺我附近，我聽到佢畀到好多掌聲，真係睇得好投入睇得好開心。」

至於監製Amic亦有份客串外賣員一角，問到日後有機會重演，會否也安排華仔演出一角？華仔聞言即笑說自薦外賣仔這個角色。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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