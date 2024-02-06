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強迫症丨兒子品學兼優名校畢業人人羡慕 港媽苦不堪言：自小催谷令兒子患強迫症

育兒資訊 11:24 2024/02/06

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

《年少日記》劇照

她的獨生兒是個人見人讚的模範孩子，所有親朋戚友都羨慕她，讚揚她懂得教仔。

她的兒子從小唸名校，不僅品學兼優，名列前茅，還是一位運動健將，游泳和羽毛球均多次獲獎，而鋼琴和小提琴則考獲演奏級資格。

這個孩子對人有禮，臉上時常保持着親切的笑容。他從小樂於助人，勤做義工，爸媽曾安排他到世界各地任義工，包括中國山區、印度、非洲等。

兒子順利考進英國著名學府升學，媽媽毫不猶豫就辭掉工作跑到英國陪讀，不惜任兒子的家務助理、營養顧問、私人司機……

一切看來都完美無瑕，但那不是真相的全部。

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不為人知的部分令媽媽萬分苦惱。每當兒子要應付考試時，媽媽發現兒子會長時間躲在洗手間裏，洗澡會花上個多小時，每次會用上半枝沐浴露。她發現兒子的雙手長時期淌血、皮膚發白，那是過量洗手的後果。他更會慣性肚瀉，也許是過度情緒繃緊的關係，他的健康狀況不理想，身體較瘦弱。

媽媽其實也很了解兒子，他對自己的要求極高，稍有不達標，他會比任何人都沮喪，強迫症的徵狀會更明顯，潔癖會更嚴重。

媽媽心痛如絞，她永遠也不會忘記兒子小時候，若功課寫的字不完美，她會用巨型擦膠將全版字擦掉，命令兒子重新再寫一遍，兒子會一邊寫、一邊擦眼淚。

媽媽當然記得，當年橫眉怒目命令兒子天天苦練鋼琴和小提琴，他累了也不准休息……她當然記得兒子吃飯時嘴角若有少許油，她就立即用紙巾使勁擦，吃完一餐飯，桌上的擦嘴紙巾堆了一個小山丘……

兒子今天的強迫症，媽媽是責無旁貸的。

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撰文 : 鄧藹霖

爸媽心聲 家庭教育 強迫症

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