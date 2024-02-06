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【美斯甩底】美斯東京記者會親身說法　大派笑容憶述香港失場原因

社會 11:23 2024/02/06

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

（Oricon News 截圖）

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）隨所屬球會國際邁阿密訪港時未能上陣，引起球迷及港府不滿。美斯已經轉往日本東京，參與下一場表演賽，友賽神戶勝利船。

美斯於日本落機時，向日本球迷大派笑容，展現親民一面。美斯今早（6日）於一個運動服裝品牌的記者會上發言，單人匹馬講足20分鐘，回應至少5條提問，首度回應在港缺陣。

美斯形容情況不幸，在香港沒辦法出賽，僅希望日後還有機會在港比賽。

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美斯表示，在沙特阿拉伯比賽時感到肌肉不適，賽後進行身體檢查及掃描，雖然結果顯示他沒有受傷，但仍感到不適。

美斯指，有嘗試想踢香港的表演賽，但醫生檢查後發現有傷，沒有辦法上場，又指香港入場的球迷很多，明白球迷期待他上陣，希望未來還有機會能在香港比賽。

美斯交代最新傷勢

美斯於記者會中，先用西班牙話向日本人講「Hola」，即是你好。

美斯之後向在場傳媒大派定心丸，

我已經去過日本很多次了，很高興能夠來到日本。我想享受我的逗留，踢一場精彩的比賽

被問到來到日本的印象，他說作為球隊巴塞隆拿、以及巴黎聖日耳門的前球員，已經多次訪問日本，在這裡受到熱烈和特別的歡迎，很高興能回來。他期望踢一場精彩的比賽，並為每個人帶來樂趣。

我想在明天比賽中出盡全力，為球隊做些積極的事。

據報隊醫為美斯檢查過傷勢，美斯形容現況，「比前幾天好一些」，不過未知美斯最終能否落場。

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責任編輯：吳穎嵛

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