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美斯無上場丨HKTVmall推「水魚優惠」　買餸輸入美斯優惠碼全單有折

休閒消費 12:09 2024/02/06

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

美斯在國際邁阿密對港聯的表演賽中，全程齋坐沒有上陣，被嘲諷當香港人「水魚」，引來網購平台HKTVmall迅速推出「水魚優惠」抽水。

原本是香港盛事的國際邁阿密對港聯的表演賽，因阿根廷球王美斯最終沒有上陣，全程齋坐，令萬眾期待的球迷嬲爆大叫「回水」，鬧爆事件是「世紀大騙案」，而重金買票入場的球迷更被戲稱為「水魚」。網購平台HKTVmall昨日（5日）率先抽水推出「水魚優惠」，買餸輸入「美斯優惠碼」更全單有折！

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校長專訪︱曾為健康停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持

球王美斯全程齋坐無落場震驚全香港，更引來全球報道，重創香港盛事之都的形象。網購平台HKTVmall社交專頁迅速抽水，出4條魚圖稱「唔想再食（做）水魚，我哋有大把魚任你揀」。帖文又問候一眾球迷：

短期內見到水魚都觸景傷情？街市部小編收到你，「街市即日餸」有大把街市新鮮靚魚供應，條條生猛又足秤，買完唔會叫回水。

輸入「MESSI10」即減$10

帖文更表示，現推出優惠「撫慰大家受傷心靈」，只要落單買餸輸入優惠碼「MESSI10」，全單即減10元！

帖文一出來網民讚好，「水都乾晒點會有魚」、「抽到魚塘都乾啦」、「有波飛嘅可否再9折」、「最佳海鮮廣告, 應該賣埋蝦蟹, 可以炒同拆 」，另有人稱「你簡直係幾萬人傷口上灑鹽」。

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IKEA出球王齋坐圖

平日抽水最快的IKEA今次遲了一步，昨晚出「球王齋坐圖」推銷與國際邁阿密球衣同色的粉紅兒童椅，順道推廣農曆新年換新傢俬新年優惠，「我已經度咗3分鐘同跪求咗老闆22個鐘，佢先應承用新年優惠嚟留住球王！今舖實掂呀！」

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責任編輯：王明芳

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