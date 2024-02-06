  • 19°C
香港時間 : 2024206日 (週二) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

山姆超市｜港人山姆買麻糬中伏　¥30/20粒硬如石頭狂敲不爛　網民笑「硬過條命」：當磨腳皮石用

食用安全 16:15 2024/02/06

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

港人山姆買麻糬中伏，¥30/20粒硬如石頭狂敲不爛，網民笑「硬過條命」：當磨腳皮石用。

近期深圳大型超市山姆會員商店（俗稱山姆超市）深受港人歡迎，不少港人周末都會北上掃貨，但亦出現了不少山姆中伏的經歷。有港人日前在網上發文分享，指在山姆超市買了一盒麻糬包，打開後卻發現硬過石頭，狂敲不爛，遂向網民求教如何處理。

最新影片推介：

Healthy Life
【Healthy Life】在台港生梁銘皓遇車禍　癱瘓近3年回港與家人團聚　父母照顧盼有奇蹟： 點累都繼續

一名港人上周三（1月31日）在Facebook群組「山姆中伏分享Group」發文分享，稱日前在山姆超市買了一盒麻糬包，「之前試過一次，覺得唔錯先再買」。結果他回家後打開發現，麻糬包竟硬過石頭，於是向網民詢問可以如何處理，

「買完仲同朋友講佢真係大粒過香港嘅麻糬包好多，點知揀中咗個石頭。其實如果咁情況係咪可以同山姆嗰邊講返㗎？」

從事主上傳影片可見，一盒麻糬包大約裝有20粒，售價為29.8人民幣（約32.8港元），相當便宜。影片中，事主拿起一粒麻糬包，單手用力緊握，但麻糬包毫無變形；然後他又將麻糬包擊向一旁的不鏽鋼碟，不停敲打數次，更傳來「嘭嘭」聲。然而，該粒麻糬包仍絲毫無損，讓事主無從下口。 

點擊圖片放大
+6
+5

帖文曝光後引起大量網民熱議，紛紛感嘆麻糬包的硬度「仲硬過條命」、「當磨腳皮石用呀」。不過有網民表示曾經買過同樣的麻糬包，認為味道不錯，「買過兩次不是這樣喎，好好食」、「吓......咬落好香口喎......」。亦有網民指「隔咗夜緊硬㗎」，事主回覆表示，麻糬包是於上周二（1月30日）買，「買完返嚟就已經係咁」。

點擊圖片放大
+4
+3

此外，亦有網民教路可以「隔水蒸」，「氣炸鍋180度預熱3分鐘，噴少少水在包上面，然後焗5至7分鐘，就會好食」、「係硬㗎，只要焗翻熱就又軟又好食」。而事主事後亦嘗試了網民所教的做法，「濕啲水焗返熱真係冇咁硬，不過就要食完一隻先焗第二隻，凍返小小又變石頭」。

對於事件如何處理，事主表示：「問咗山姆職員，話只能夠帶返去換嗰一盒，咁就無謂浪費時間同車錢拎返去啦，唯有盡力食，食唔曬就送廚餘回收。」至於有網民問為何不在香港買，事主則指：「香港20蚊得4-5粒細細粒，而山姆30蚊24粒大大粒味道唔差所以先揀佢。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

山姆中伏潮｜全肥膏牛肉、超黐底湯煲　盤點山姆10大出事貨品　苦主呻衛生品控沒做好
18:44 2024/01/17
山姆中伏潮｜全肥膏牛肉、超黐底湯煲　盤點山姆10大出事貨品　苦主呻衛生品控沒做好
山姆超市︱港女懷疑山姆賣Adidas假貨　發現3個細節穿崩網民教分真僞
16:09 2024/01/16
山姆超市︱港女懷疑山姆賣Adidas假貨　發現3個細節穿崩網民教分真僞
食用安全｜山姆超市買護墊中伏　內層「側埋一邊」恐滲漏　港女狠批：未試過咁差
13:34 2024/01/11
食用安全｜山姆超市買護墊中伏　內層「側埋一邊」恐滲漏　港女狠批：未試過咁差

你可能感興趣

山姆中伏潮｜全肥膏牛肉、超黐底湯煲　盤點山姆10大出事貨品　苦主呻衛生品控沒做好
18:44 2024/01/17
山姆中伏潮｜全肥膏牛肉、超黐底湯煲　盤點山姆10大出事貨品　苦主呻衛生品控沒做好
山姆超市︱港女懷疑山姆賣Adidas假貨　發現3個細節穿崩網民教分真僞
16:09 2024/01/16
山姆超市︱港女懷疑山姆賣Adidas假貨　發現3個細節穿崩網民教分真僞
食用安全｜山姆超市買護墊中伏　內層「側埋一邊」恐滲漏　港女狠批：未試過咁差
13:34 2024/01/11
食用安全｜山姆超市買護墊中伏　內層「側埋一邊」恐滲漏　港女狠批：未試過咁差
食用安全 網絡熱話 山姆 超市 香港 深圳 Facebook群組

最高瀏覽

公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原