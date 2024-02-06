山姆超市｜港人山姆買麻糬中伏　¥30/20粒硬如石頭狂敲不爛　網民笑「硬過條命」：當磨腳皮石用

▲ 港人山姆買麻糬中伏，¥30/20粒硬如石頭狂敲不爛，網民笑「硬過條命」：當磨腳皮石用。

近期深圳大型超市山姆會員商店（俗稱山姆超市）深受港人歡迎，不少港人周末都會北上掃貨，但亦出現了不少山姆中伏的經歷。有港人日前在網上發文分享，指在山姆超市買了一盒麻糬包，打開後卻發現硬過石頭，狂敲不爛，遂向網民求教如何處理。

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一名港人上周三（1月31日）在Facebook群組「山姆中伏分享Group」發文分享，稱日前在山姆超市買了一盒麻糬包，「之前試過一次，覺得唔錯先再買」。結果他回家後打開發現，麻糬包竟硬過石頭，於是向網民詢問可以如何處理，

「買完仲同朋友講佢真係大粒過香港嘅麻糬包好多，點知揀中咗個石頭。其實如果咁情況係咪可以同山姆嗰邊講返㗎？」

從事主上傳影片可見，一盒麻糬包大約裝有20粒，售價為29.8人民幣（約32.8港元），相當便宜。影片中，事主拿起一粒麻糬包，單手用力緊握，但麻糬包毫無變形；然後他又將麻糬包擊向一旁的不鏽鋼碟，不停敲打數次，更傳來「嘭嘭」聲。然而，該粒麻糬包仍絲毫無損，讓事主無從下口。

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帖文曝光後引起大量網民熱議，紛紛感嘆麻糬包的硬度「仲硬過條命」、「當磨腳皮石用呀」。不過有網民表示曾經買過同樣的麻糬包，認為味道不錯，「買過兩次不是這樣喎，好好食」、「吓......咬落好香口喎......」。亦有網民指「隔咗夜緊硬㗎」，事主回覆表示，麻糬包是於上周二（1月30日）買，「買完返嚟就已經係咁」。

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此外，亦有網民教路可以「隔水蒸」，「氣炸鍋180度預熱3分鐘，噴少少水在包上面，然後焗5至7分鐘，就會好食」、「係硬㗎，只要焗翻熱就又軟又好食」。而事主事後亦嘗試了網民所教的做法，「濕啲水焗返熱真係冇咁硬，不過就要食完一隻先焗第二隻，凍返小小又變石頭」。

對於事件如何處理，事主表示：「問咗山姆職員，話只能夠帶返去換嗰一盒，咁就無謂浪費時間同車錢拎返去啦，唯有盡力食，食唔曬就送廚餘回收。」至於有網民問為何不在香港買，事主則指：「香港20蚊得4-5粒細細粒，而山姆30蚊24粒大大粒味道唔差所以先揀佢。」

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