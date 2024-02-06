  • 20°C
香港時間 : 2024206日 (週二) 12:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話︱30歲男與媽媽同床睡　女友悉原因仍難接受：係咪我太敏感？

家事百科 12:05 2024/02/06

分享：

分享：

熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

30歲男與媽媽同床睡，女友悉原因仍難接受。（《BB來了》劇照）

家家有本難念的經。台灣一名女生在網上發文求助，指男友已經30多歲，仍與媽媽同床睡，對此感到「很驚嚇」，她在帖文中透露男友家裡的情況，有網民得知男友與媽媽同用房間的原因後，表示「很合理」、「可以理解」。

最新影片：

童學園
校長專訪︱曾為健康停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持

30多歲仍與母同睡

該名女網民於Dcard討論區以「男友30多歲還和媽媽一起睡」為題發文，指與男友交往不足一個月，日前聊天時驚悉對方平常會和媽媽同床睡。男友解釋，因為家裡房間不夠，加上爸爸有鼻鼾問題，故媽媽跟自己共用一間房，「從小到大都是這個睡覺分配模式」。

樓主表示，雖然知道男友與媽媽同床睡的原因，「但內心還是很驚嚇」，又表示自己從小就有獨立房間，「對我來說一起睡很沒隱私，小孩這麼大了應該都會想要有自己的生活空間」，但男友卻不覺得奇怪，故擔心對方會否有依附母親的情結，並好奇這種情況是否很普遍，「還是其實是我太敏感了」。

網民意見大不同

帖文引起不少網民討論，有人對男友的情況表示理解，「這理由看起來蠻合理的啊」、「每個人家庭環境不同」、「我家也是這種狀況」、「每個家庭都有自己的難處」。

不過亦有人覺得難以接受，「三十幾歲還不覺得尷尬嗎？」、「都那麼大了可以搬出來住吧？」、「一起睡同一間房間但不同床還可以接受，但同一張床真的不行」。

點擊下圖看更多網民留言：

點擊圖片放大
+4
+3

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

家庭關係｜同住老爺言行常出界　新抱感嘔心：父女都唔會咁做！
11:51 2024/02/04
家庭關係｜同住老爺言行常出界　新抱感嘔心：父女都唔會咁做！
重男輕女︱港男欠巨債全家花光積蓄償還 四姊妹怒斥媽媽：從小縱壞細佬害咗佢
今日 10:58
重男輕女︱港男欠巨債全家花光積蓄償還 四姊妹怒斥媽媽：從小縱壞細佬害咗佢
禮金問題｜男方用畢生儲蓄買金器付首期　女友堅持20萬禮金男生崩潰決斬8年情
18:31 2024/02/05
禮金問題｜男方用畢生儲蓄買金器付首期　女友堅持20萬禮金男生崩潰決斬8年情

你可能感興趣

家庭關係｜同住老爺言行常出界　新抱感嘔心：父女都唔會咁做！
11:51 2024/02/04
家庭關係｜同住老爺言行常出界　新抱感嘔心：父女都唔會咁做！
重男輕女︱港男欠巨債全家花光積蓄償還 四姊妹怒斥媽媽：從小縱壞細佬害咗佢
今日 10:58
重男輕女︱港男欠巨債全家花光積蓄償還 四姊妹怒斥媽媽：從小縱壞細佬害咗佢
禮金問題｜男方用畢生儲蓄買金器付首期　女友堅持20萬禮金男生崩潰決斬8年情
18:31 2024/02/05
禮金問題｜男方用畢生儲蓄買金器付首期　女友堅持20萬禮金男生崩潰決斬8年情
網絡熱話 家庭關係 家庭教育

最高瀏覽

龍年運程｜蔡興華師傅點評龍年12生肖運程　師傅贈四個字給犯太歲生肖解救
龍年運程｜蔡興華師傅點評龍年12生肖運程　師傅贈四個字給犯太歲生肖解救
公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓