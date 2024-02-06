網絡熱話︱30歲男與媽媽同床睡　女友悉原因仍難接受：係咪我太敏感？

▲ 30歲男與媽媽同床睡，女友悉原因仍難接受。（《BB來了》劇照）

家家有本難念的經。台灣一名女生在網上發文求助，指男友已經30多歲，仍與媽媽同床睡，對此感到「很驚嚇」，她在帖文中透露男友家裡的情況，有網民得知男友與媽媽同用房間的原因後，表示「很合理」、「可以理解」。

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30多歲仍與母同睡

該名女網民於Dcard討論區以「男友30多歲還和媽媽一起睡」為題發文，指與男友交往不足一個月，日前聊天時驚悉對方平常會和媽媽同床睡。男友解釋，因為家裡房間不夠，加上爸爸有鼻鼾問題，故媽媽跟自己共用一間房，「從小到大都是這個睡覺分配模式」。

樓主表示，雖然知道男友與媽媽同床睡的原因，「但內心還是很驚嚇」，又表示自己從小就有獨立房間，「對我來說一起睡很沒隱私，小孩這麼大了應該都會想要有自己的生活空間」，但男友卻不覺得奇怪，故擔心對方會否有依附母親的情結，並好奇這種情況是否很普遍，「還是其實是我太敏感了」。

網民意見大不同

帖文引起不少網民討論，有人對男友的情況表示理解，「這理由看起來蠻合理的啊」、「每個人家庭環境不同」、「我家也是這種狀況」、「每個家庭都有自己的難處」。

不過亦有人覺得難以接受，「三十幾歲還不覺得尷尬嗎？」、「都那麼大了可以搬出來住吧？」、「一起睡同一間房間但不同床還可以接受，但同一張床真的不行」。

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責任編輯：王明芳