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【六合彩】頭獎多寶彩金$2,500萬　即睇攪珠結果

社會 22:11 2024/02/06

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熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

六合彩今晚頭獎一注獨中，彩金達2500萬元。（資料圖片）

六合彩今晚（6日）開彩，由於過去兩期沒人中頭獎，多寶彩金一直滾存，倘今晚一注獨中，幸運兒有望捧走$2,500萬元「過肥年」。

第15期六合彩攪珠結果為15、18、19、38、41、49，特別號碼為22。

頭獎無人中；二獎1注中，每注派彩3,179,570元；三獎61.5注中，每注派彩137,860元。下期六合彩將於周四(2月8日)攪珠，估計頭獎基金達34,000,000元。

六合彩近期狂開細號碼，旺到非常。翻查過去20期攪珠，「3」攪出高達8次、「2」、「8」攪出高達6次，「1」攪出5次，吼實細冧把準沒錯。今期售票時間於晚上9時15分截止。

六合彩幸運攻略即睇。

六合彩新春金多寶$1.18億

倘錯過今晚攪珠，還有2月14日年初四兼情人節舉行的「新春金多寶」，設巨額多寶彩池，倘一注獨中，彩金高達1.18億元。

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責任編輯：吳卓峰

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