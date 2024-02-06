開心有法︱人的煩惱是太在乎別人如何看自己 公關達人：生命中閒人何必在乎

▲ 《獨活女子的守則》劇照

近日，有朋友問我：「活得開心的法門是甚麼？」想了一會，我的人生開始慢慢走進開心軌道的第一步，大概是從懂得說：「嘻嘻！睬你都傻！」開始（心裏講便行）。人的煩惱是太在乎——太在乎別人如何看自己、太在乎他人的一句話、太在乎別人背後講自己、太在乎自己說了一句話會有甚麼後果、太在乎不小心得失人等。有些人在乎到近乎驚恐，這個狀態與開心絕緣，要問下自己：其實為何做人做到那麼糾結和糾纏？

不是叫你不在乎，而是要懂得分辨甚麼人甚麼事值得在乎。應識分有些人與事，根本是生命中的閒人，那為何需要那麼在乎？例如，看或聽見閒人一個不友善的眼神或說話，然後心裏憋成日；又或遭閒人背後說兩句，知道後糾結好幾日，那全都是自己精神上不必要地主動跟閒人糾纏起來。

而且，閒人實在太閒，最愛管他人事，熱心給你意見：「你應該咁咁咁！」「你點解唔咁咁咁唧？」以上情景我當然遇過，會不開心嗎？年少時或者會，因為那時不懂辨閒雜。現在？嘻嘻，真係睬你都傻。都中年了，要懂得把時間、精力和愛心放在值得在乎的人和事上。其實但凡對我或他人做得出低質行為的人，對我來說，都是閒人。

很多人悶悶不樂，就是因為：一、把所有人都堆到「重要」類別，不懂把「閒人」從「值得在乎的人」中分辨出來。二、個個人都想取悅，那要問問自己，想取悅一個閒人作甚？有甚麼好處？三、連個閒人的一句話或一個動作都糾結和糾纏一番：閒人本是閒人，你的腦袋和心情硬要把自己和他連結起來，是你自己把一個閒人不必要地提升到重要人物之類別。

做人連個閒人都認真看待，難怪不開心。人世間的是非、爭鬥、蜚言、干預，其實全是閒人太閒;為何要把自己寶貴的時間、精力、資源浪費在跟班閒人糾結呢?真係睬佢都傻。想開心，就要學曉Mental Decluttering（精神斷捨離），把閒人爽快辨識清除，人生不亦快哉。

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