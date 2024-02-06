  • 19°C
香港時間 : 2024206日 (週二) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新年習俗｜存利是錢入銀行要擇吉日？　選對銀包顏色有利招財蓄錢

休閒消費 13:33 2024/02/06

分享：

分享：

熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

想財運更上一層樓，不妨參考一下！

拆利是要擇日，原來存利是錢也要擇日，風水命理師羅比師傅表示，蓄錢吉日有利整年蓄錢順利，如果想財運更好，就要選對銀包，因為銀包的顏色和形狀都會影響財源的穩定性！

利是不能心急提早拆

農曆年將至，相信未婚人士最期待的就是逗利是和拆利是，不過在傳統習俗上，拆利是不能心急，如果提早胡亂拆的話，有可能在新一年「散財」和「散福」，究竟什麼時候才可以拆呢？坊間就有兩個講法，首先是正月初七，即「人日」，「人日」有人人生日的意思，生日可以拆禮物，故這一天能夠拆利是；另一說法是正月初十五後才能拆，因為傳統認為農曆年第一個月圓之夜，既是元宵節，亦是整個農曆新年的最後一天，這天拆利是才可「財聚」。

羅比師傅提供三個蓄錢吉日

拆利是要選日子，羅比師傅指存利是錢也要選對日子，這樣就可以相得益彰。當拆完利是後，有些人會選擇存起來，尤其是家長，會為小朋友開戶存利是錢，師傅擇了三個蓄錢吉日給大家，首先是2月27日（農曆正月十八），但這天屬兔忌用，即生肖屬兔的人士就要選擇另一日；第二個蓄錢吉日是3月2日（農曆正月二十二），這天屬羊忌用；第三個日子是3月5日（農曆正月二十五），這天屬狗忌用。師傅表示：「大家可以拆完利事之後揀當中一日吉日將錢存入銀行，有利整年蓄錢順利，甚至若然有外積亦有利討債。」

銀包顏色對財運大有影響

除了講究拆利是和存利是日子，如果想財運大大提升，在選用銀包顏色上亦大有學問，當中黑色、深藍色銀包利穩定收入財源，而金色，銀色、紅色等就會增加開銷，相對不利存錢。

銀包顏色作用
黑色、深藍色利穩定收入財源。
綠色、淺藍色利蓄錢，易有提升。
白色、金色、銀色有利招財，但開銷也會較大。
黃色、啡色有利守財，但不利進財。
紅色、粉紅色、紫色購買慾及開銷較大，不利存錢，但搵錢衝勁也大。

師傅更表示，銀包形狀方面，以長方形或正方形較有利財源穩定及聚財！

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
龍年文昌星︱龍年增強學業運　羅比師傅教路3種物品放西北方催旺文昌位

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：李惠儀

相關文章

龍年文昌星︱龍年增強學業運　羅比師傅教路3種物品放西北方催旺文昌位
19:03 2024/01/18
龍年文昌星︱龍年增強學業運　羅比師傅教路3種物品放西北方催旺文昌位
靚太安樂窩｜羅比師傅龍年開運秘笈　教你化解病位+增強財運
11:51 2024/01/23
靚太安樂窩｜羅比師傅龍年開運秘笈　教你化解病位+增強財運
新年習俗｜風水命理師解構派利是習俗+禁忌　新婚夫婦派四封利是有寓意？
18:12 2024/01/24
新年習俗｜風水命理師解構派利是習俗+禁忌　新婚夫婦派四封利是有寓意？
靚太安樂窩｜玄學家樂翊榆分析龍年運程　踏入九運有四類人最當旺
12:04 2024/02/05
靚太安樂窩｜玄學家樂翊榆分析龍年運程　踏入九運有四類人最當旺

你可能感興趣

龍年文昌星︱龍年增強學業運　羅比師傅教路3種物品放西北方催旺文昌位
19:03 2024/01/18
龍年文昌星︱龍年增強學業運　羅比師傅教路3種物品放西北方催旺文昌位
靚太安樂窩｜羅比師傅龍年開運秘笈　教你化解病位+增強財運
11:51 2024/01/23
靚太安樂窩｜羅比師傅龍年開運秘笈　教你化解病位+增強財運
新年習俗｜風水命理師解構派利是習俗+禁忌　新婚夫婦派四封利是有寓意？
18:12 2024/01/24
新年習俗｜風水命理師解構派利是習俗+禁忌　新婚夫婦派四封利是有寓意？
風水 農曆新年 生肖

最高瀏覽

公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原