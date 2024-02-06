新年習俗｜存利是錢入銀行要擇吉日？　選對銀包顏色有利招財蓄錢

▲ 想財運更上一層樓，不妨參考一下！

拆利是要擇日，原來存利是錢也要擇日，風水命理師羅比師傅表示，蓄錢吉日有利整年蓄錢順利，如果想財運更好，就要選對銀包，因為銀包的顏色和形狀都會影響財源的穩定性！

利是不能心急提早拆

農曆年將至，相信未婚人士最期待的就是逗利是和拆利是，不過在傳統習俗上，拆利是不能心急，如果提早胡亂拆的話，有可能在新一年「散財」和「散福」，究竟什麼時候才可以拆呢？坊間就有兩個講法，首先是正月初七，即「人日」，「人日」有人人生日的意思，生日可以拆禮物，故這一天能夠拆利是；另一說法是正月初十五後才能拆，因為傳統認為農曆年第一個月圓之夜，既是元宵節，亦是整個農曆新年的最後一天，這天拆利是才可「財聚」。

羅比師傅提供三個蓄錢吉日

拆利是要選日子，羅比師傅指存利是錢也要選對日子，這樣就可以相得益彰。當拆完利是後，有些人會選擇存起來，尤其是家長，會為小朋友開戶存利是錢，師傅擇了三個蓄錢吉日給大家，首先是2月27日（農曆正月十八），但這天屬兔忌用，即生肖屬兔的人士就要選擇另一日；第二個蓄錢吉日是3月2日（農曆正月二十二），這天屬羊忌用；第三個日子是3月5日（農曆正月二十五），這天屬狗忌用。師傅表示：「大家可以拆完利事之後揀當中一日吉日將錢存入銀行，有利整年蓄錢順利，甚至若然有外積亦有利討債。」

銀包顏色對財運大有影響

除了講究拆利是和存利是日子，如果想財運大大提升，在選用銀包顏色上亦大有學問，當中黑色、深藍色銀包利穩定收入財源，而金色，銀色、紅色等就會增加開銷，相對不利存錢。

銀包顏色 作用 黑色、深藍色 利穩定收入財源。 綠色、淺藍色 利蓄錢，易有提升。 白色、金色、銀色 有利招財，但開銷也會較大。 黃色、啡色 有利守財，但不利進財。 紅色、粉紅色、紫色 購買慾及開銷較大，不利存錢，但搵錢衝勁也大。

師傅更表示，銀包形狀方面，以長方形或正方形較有利財源穩定及聚財！

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責任編輯：李惠儀