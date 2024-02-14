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情人節快樂︱86歲夫與77歲妻熱愛馬拉松　攜手跑逾百場賽事　相約跑到90歲：運動服當情侶裝

保健美顏 07:30 2024/02/14

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年齡不代表一切！內地一名婦人數十年前因體弱不適，開始養成跑步習慣；其後丈夫亦加入，兩人數十年來攜手參加全國逾百場馬拉松賽事。如今兩人已分別踏入77歲及86歲高齡，仍堅持參賽，直言馬拉松對於他們的感情及人生觀有著不一樣的意義，更立志要跑到90歲。對此，不少網民感嘆道：「執子之手，與子偕老！」

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綜合內媒報道，兩夫婦居於安徽省合肥市，數十年前妻子王章敏因身體不佳，不時感到頭痛疲倦，因此在朋友建議下開始跑步，一段時間後覺得身體強壯不少；其後丈夫胡應福退休，便跟隨妻子腳步加入跑步行列。胡應福坦言，初時新手上路甚為艱難，每次僅可跑100至200米，為了令自己多跑些路，他每次跑步時都會數路邊電線桿，數著數著便跑得越來越遠、身體狀態也越來越好。

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參加田徑到馬拉松

經過一輪訓練，夫妻二人於跑友圈中小有名氣，2004年中國舉辦了「老將田徑運動會」；在朋友推薦下，他們正式參加了首個全國比賽，王章敏更在比賽中取得第四名。兩人受到鼓舞，便經常參與全國老將運動會、省或市級運動會等，而且幾乎每次都可獲獎。

眼見田徑運動成績不俗，兩人越跑越有信心，2011年4月首次參加揚州半程馬拉松賽並順利完成賽事；之後再參加2次半程馬拉松，便決定挑戰全程馬拉松。2011年12月，當時74歲的胡應福及65歲的王章敏參加上海全程馬拉松，並且完成了賽事。

胡應福憶述首次參加全程馬拉松經歷，坦言當時信心不大：「我想40公里，我怎麼可能跑得下來......」比賽期間他更跌倒受傷，但經醫護人員包紮後仍堅持繼續跑下去，最終以4小時18分鐘完成比賽。

夫妻相約跑到90歲

兩夫婦如今每日堅持凌晨4時許起床、出門晨跑1萬米，更相約要跑到90歲：

「90歲還要跑，這就是長壽；運動服當情侶裝，手拉手跑馬拉松，這就是長情；長跑長壽長情合在一起，這就是身體長青、感情長青。」

人生就是一場馬拉松

他們家中的一面牆上寫著「人生就是一場馬拉松」，這是胡應福最喜愛的一句話。他認為馬拉松除了為夫妻帶來健康快樂，亦見證了他們風雨同舟、一路同行的歲月。

對於很多年輕人將他當成榜樣一事，胡應福則表示每次參賽時，都會因此堅持要完成比賽，盼可以此傳遞正面訊息：

「跟做人不是一樣嗎？（要有）一個目標，而這個目標一定要完成。」

8大生活習慣能延壽

美國營養學會（American Society for Nutrition）曾就研究列出8種有助延壽的生活習，並根據影響程度作以下排名：

1. 運動

  • 許多專家認為運動是任何人可以改善健康的最重要的行為之一，與不運動的人相比，有運動習慣的人死亡風險降低46％。研究作者指雖然劇烈運動效果最好，但即使不做劇烈運動，做輕量運動也能帶來好處。

2. 不濫藥

  • 不沉迷類鴉片藥物等是延長壽命的第二重要因素，能降低38％早逝風險。

3. 不吸煙

  • 從不吸煙可使死亡風險降低29％，而戒煙也能對健康帶來好處。

4. 壓力管理

  • 壓力太大會嚴重影響健康，若可控制壓力，例如改變自身心態，將壓力轉化為動力，能降低22％早逝風險。

5. 飲食以蔬菜為主

  • 若飲食以蔬菜為主，可使壽命延長21％，研究作者指這並不代表必須成為素食或純素主義者，關鍵是採取健康及以蔬食為主的飲食，例如全穀物及綠葉蔬菜的地中海飲食。

 

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至於所謂「地中海飲食法」有幾大原則，其中包括多食蔬菜水果，以及全穀雜糧類，肉類方面多食魚貝類海鮮，紅肉及加工肉可免則免，同時可飲適量紅酒。澳洲註冊營養師Jim Lau提出「綠色地中海飲食法」，主要分別是額外攝取堅果、藻類等綠色食物及綠茶，用以加快脂肪酸代謝，可期望具有抗氧化及衰老，甚至抗癌功效。

6.避免暴飲暴食

  • 不要暴飲暴食，同時避酗酒（即每天喝四杯以上酒精飲料），可以將死亡風險降低19%。

7.良好睡眠

  • 要維持規律生活作息，每晚睡眠時間至少7至9小時，而且沒有失眠，可將早逝風險減少18％。

8.良好社交

  • 正向的社交關係可使壽命延長5％，有助降低死亡風險。而研究作者亦指，現今老年人感到孤獨的情況越來越普遍，值得大眾關注。

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