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黃淑蔓演微電影《深房》獲讚　Feanna作曲主唱主題曲《I am All Alone》

娛樂 12:03 2024/02/06

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「寰亞孻女」黃淑蔓

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）最近參與第11屆微電影「創＋作」 支援計劃（音樂篇）項目，演出吳詠琪導演「專業組」微電影作品《深房 l am not alone》做女主角，為提升演技，專程跟舞台劇演員兼戲劇導師邵美君學戲，獲益良多。此外，Feanna更為電影首次作曲，邀請SHIMICA合作最新單曲《I am All Alone》，感激她與團隊協助，成就解鎖。

Feanna說：「好開心，今次可以參與『第11屆微電影創＋作支援計劃（音樂篇）』，再次與今次微電影《深房》導演吳詠琪（琪琪）合作，亦因為今次project，我有機會出一首歌。而且係我第一次作曲，好開心邀請到我非常欣賞嘅音樂人SHIMICA一齊寫歌。我一直都好想同佢合作，所以第一時間諗到佢，立即邀請，佢爽快答應。」

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黃淑蔓改變曲風

邀請過程順利，連創作過程都很順利，Feanna說：「第一次參與作曲我好緊張，以前我自己一個試吓作曲嘅時候，成日好擔心旋律上做得唔好，搞到個過程拖得好慢。今次多謝A&R嘅同事Viki Chan，陪我一齊去SHIMICA嘅錄音室，我哋諗到旋律就立即寫低和試唱，仲要多謝當晚幫我哋伴奏嘅Howard。創作過程中，我搵到一個平靜嘅自己。雖然之前會緊張，但以我嘅樂理知識，加上事前跟導演了解劇本，將自己對故事嘅感受放入旋律。」

新歌《I am All Alone》曲風有別於Feanna過往青春活潑類型，亦改變了唱法。她說：「呢首歌充滿力量，跟我過往嘅唱法好唔同，係我好喜歡嘅音樂風格。可能大家都停留喺我年紀小嘅時候，發放青春可愛活潑感覺嘅歌曲，其實我已經成長，希望大家見到成熟咗、穩重咗、突破自己去咗一個新階段嘅黃淑蔓。」

拜師邵美君學演技

不斷追求進步的Feanna，拍攝微電影《深房》前，特別跟著名戲劇導師邵美君上演戲班，她說：「今次電影裏有好多來自隔籬鄰舍和樓上嘅撞擊、嘈吵聲音，但其實拍攝嘅地方好寧靜，我要靠幻想去演，然後發現原來我缺乏想像力。多謝邵美君老師教我好多演戲方法，刺激咗我喺演戲方面好多新想法。」

她透露，第一堂就被邵老師激發，情緒崩潰，說：「我好喜歡邵老師嘅說話：『演戲冇分對與錯，每個人表達情緒嘅方式都唔同。』因為我過往錯誤認知，以為情緒演繹有標準，我要達到指標。其實只要代入情境和角色，自然地做出嚟就啱。邵老師啟發咗我好多，令我更加勇敢去試不同嘅表達方式。」

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演技進步神速

得到高人指點，Feanna演技進步神速，微電影上架後，獲讚有驚喜。她感謝琪琪導演陪伴上堂，還有整個拍攝和音樂創作團隊，她說：「佢哋畀咗好多指引和方向我，令我喺創作路上不孤獨，充滿力量！」

戲中，除邵美君老師客串一角，還有飾演Feanna前男友的鄧家杰（Kakit）。她說：「Kakit同時亦演出今次項目另一位參加者嘅作品，多謝佢抽時間過嚟幫手，佢好專業、好熱血。拍戲嘅時候，佢仲展示咗佢嘅折骨舞技，現場睇都幾震撼！」微電影和最新單曲的MV都已在YouTube上架，Feanna表示希望大家喜歡她的新嘗試。

撰文 : TOPick柴犬出動

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