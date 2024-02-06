  • 19°C
香港時間 : 2024206日 (週二) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外傭假期｜農曆新年假期遇上星期日+3日勞工假　新手港媽：外傭係咪一定要放假？

家事百科 12:54 2024/02/06

分享：

分享：

熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

有新手港媽問到初一至初四的補假、薪酬的安排。

今年農曆新年假期共有3日法定假期，而年初二恰逢星期日。有新手港媽在Facebook討論區發問，指其家中的外傭姐姐，工作未滿3個月，問到初一至初四連續4天紅日的假期補假、薪酬的安排。內文附上外傭法定假日須知及2024年的法定假日一覽，避免僱主觸犯法例！

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱曾為健康停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持

今次農曆新年假期三日為勞工假，一位新手港媽在Facebook討論區「聘請工人姐姐關注組」發問，指其家中的外傭姐姐，剛從上月月中來港，工作未滿3個月，僱主應如何處理。

佢係咪一定要放假？放假就扣工資？唔放就照出呢三日工資？係咪咁呀？

帖文一出惹來網民議論紛紛，許多網民都認為，就算法定假期「撞正」平時的「例休」，都必須要補假。至於薪酬方面，如按連續性合約受僱未滿3個月，法定假日可休息，但是不能享有假日薪酬。如僱員已按連續性合約受僱滿3個月，便可享有假日薪酬。

外傭初一至初四假期安排

翻查法例及勞工處網頁，2024年公眾假期安排，包括農曆年初一、三、四，而任何僱員，都可享有上述法定假日，如法定假日適逢僱員的休息日，應於休息日翌日補假。該補假須並非法定假日、另定假日、代替假日或休息日的日子。

另外，僱主可因應外傭的例假作出相應的補假安排。如僱主要求僱員在法定假日工作，便須在事前至少48小時通知僱員，並在該法定假日前或後60天內安排另定假日給僱員。如果僱員平時「例休」的假期遇上「勞工假」，而僱主沒有讓員工另外補假，就會觸犯法例。

外傭法定假日須知

根據勞工處網頁，法律要求僱主需讓僱員放所有法定假日。 若法定假期恰逢外傭的休息日，則必須在該日及翌日都放假。

1.  任何外傭，都可享有上述法定假日，即是是強制性的。如法定假日適逢外傭的休息日，應於休息日翌日補假。該補假須並非法定假日、另定假日、代替假日或休息日的日子。

2. 不論外傭服務時間長短，無論是1日還是1星期，僱主都必須要讓外傭放假。

3. 如外傭已按連續性合約受僱滿3個月，便可享有假日薪酬，款項相等於外傭於假日前12個月的每日平均工資。

4. 法定假日不可以向外傭以薪代假，該行為是違反《僱傭條例》，有機會被罰款或坐牢。

2024年的法定假日

一月一日1月1日
農曆年初一2月10日
農曆年初三2月12日
農曆年初四2月13日
清明節4月4日
勞動節5月1日
佛誕5月15日
端午節6月10日
香港特別行政區成立紀念日7月1日
中秋節翌日9月18日
國慶日10月1日
重陽節10月11日
冬節 或 聖誕節 （由僱主選擇）12月21日 或 12月25日
聖誕節後第一個周日12月26日

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

聘請外傭︱請工人姐姐如賭博 港媽連請3次終遇上「神隊友」
18:35 2024/02/02
聘請外傭︱請工人姐姐如賭博 港媽連請3次終遇上「神隊友」
聘請外傭丨僱主可派姐姐幫他人兼職工作？　外傭居家工作5大注意事
12:00 2024/01/06
聘請外傭丨僱主可派姐姐幫他人兼職工作？　外傭居家工作5大注意事
外傭難題｜印傭不善家務再借4間財仔　港媽遭電話滋擾一個原因不想炒
18:23 2024/01/16
外傭難題｜印傭不善家務再借4間財仔　港媽遭電話滋擾一個原因不想炒

你可能感興趣

聘請外傭︱請工人姐姐如賭博 港媽連請3次終遇上「神隊友」
18:35 2024/02/02
聘請外傭︱請工人姐姐如賭博 港媽連請3次終遇上「神隊友」
聘請外傭丨僱主可派姐姐幫他人兼職工作？　外傭居家工作5大注意事
12:00 2024/01/06
聘請外傭丨僱主可派姐姐幫他人兼職工作？　外傭居家工作5大注意事
外傭難題｜印傭不善家務再借4間財仔　港媽遭電話滋擾一個原因不想炒
18:23 2024/01/16
外傭難題｜印傭不善家務再借4間財仔　港媽遭電話滋擾一個原因不想炒
網絡熱話 外傭 僱傭條例 農曆新年 年假 勞工處

最高瀏覽

公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原