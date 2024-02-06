外傭假期｜農曆新年假期遇上星期日+3日勞工假　新手港媽：外傭係咪一定要放假？

▲ 有新手港媽問到初一至初四的補假、薪酬的安排。

今年農曆新年假期共有3日法定假期，而年初二恰逢星期日。有新手港媽在Facebook討論區發問，指其家中的外傭姐姐，工作未滿3個月，問到初一至初四連續4天紅日的假期補假、薪酬的安排。內文附上外傭法定假日須知及2024年的法定假日一覽，避免僱主觸犯法例！



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今次農曆新年假期三日為勞工假，一位新手港媽在Facebook討論區「聘請工人姐姐關注組」發問，指其家中的外傭姐姐，剛從上月月中來港，工作未滿3個月，僱主應如何處理。

佢係咪一定要放假？放假就扣工資？唔放就照出呢三日工資？係咪咁呀？

帖文一出惹來網民議論紛紛，許多網民都認為，就算法定假期「撞正」平時的「例休」，都必須要補假。至於薪酬方面，如按連續性合約受僱未滿3個月，法定假日可休息，但是不能享有假日薪酬。如僱員已按連續性合約受僱滿3個月，便可享有假日薪酬。

外傭初一至初四假期安排

翻查法例及勞工處網頁，2024年公眾假期安排，包括農曆年初一、三、四，而任何僱員，都可享有上述法定假日，如法定假日適逢僱員的休息日，應於休息日翌日補假。該補假須並非法定假日、另定假日、代替假日或休息日的日子。

另外，僱主可因應外傭的例假作出相應的補假安排。如僱主要求僱員在法定假日工作，便須在事前至少48小時通知僱員，並在該法定假日前或後60天內安排另定假日給僱員。如果僱員平時「例休」的假期遇上「勞工假」，而僱主沒有讓員工另外補假，就會觸犯法例。

外傭法定假日須知

根據勞工處網頁，法律要求僱主需讓僱員放所有法定假日。 若法定假期恰逢外傭的休息日，則必須在該日及翌日都放假。

1. 任何外傭，都可享有上述法定假日，即是是強制性的。如法定假日適逢外傭的休息日，應於休息日翌日補假。該補假須並非法定假日、另定假日、代替假日或休息日的日子。

2. 不論外傭服務時間長短，無論是1日還是1星期，僱主都必須要讓外傭放假。

3. 如外傭已按連續性合約受僱滿3個月，便可享有假日薪酬，款項相等於外傭於假日前12個月的每日平均工資。

4. 法定假日不可以向外傭以薪代假，該行為是違反《僱傭條例》，有機會被罰款或坐牢。

2024年的法定假日

一月一日 1月1日 農曆年初一 2月10日 農曆年初三 2月12日 農曆年初四 2月13日 清明節 4月4日 勞動節 5月1日 佛誕 5月15日 端午節 6月10日 香港特別行政區成立紀念日 7月1日 中秋節翌日 9月18日 國慶日 10月1日 重陽節 10月11日 冬節 或 聖誕節 （由僱主選擇） 12月21日 或 12月25日 聖誕節後第一個周日 12月26日

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責任編輯：王明芳