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【盛事經濟】ComplexCon3月本港首舉行　陳冠希及南韓嘻哈歌手參與表演

社會 12:21 2024/02/06

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美國潮流文化界盛事「Complex Con香港」3月在本港首度舉行。（主辦方提供）

本港今年3月藝術月將有連串盛事舉行，由首度衝出美國引入香港的潮流文化界盛事ComplexCon打頭陣，3月22至24日在亞博館舉行，展出200多位國際知名潮流藝術家的品牌及裝置，集合藝術展覽及市集、Hip Hop音樂會、美食於一身。

ComplexCon 香港今天（6日）宣佈 21 Savage、南韓嘻哈唱片公司 AOMG 一眾歌手及三角度（陳冠希、MC 仁及廚房仔）將會登陸活動一連三日的 Complex Live。 同時，三日活動邀請了超過200名潮流藝術家及創作者參與，當中包括視覺藝術家、品牌及內容創作者。

美國嘻哈巨星 21 Savage 將成為 ComplexCon 香港 3 月 24 日（星期日）的音樂主演單位。（主辦方提供）

美國嘻哈巨星 21 Savage 將成為 ComplexCon 香港 3 月 24 日（星期日）的音樂主演單位。21 Savage 最近推出的第三張大碟《American Dream》，於 2024 年 1 月 27 日成功登上告示牌二百大專輯榜的 榜首位置，專輯更與多名知名歌手合作，包括 Travis Scott、Young Thug、Doja Cat、Metro Boomin 等，大碟內 14 首合資格單曲全數成功打入告示牌百大單曲榜，其中兩首更是十大單曲。

南韓嘻哈唱片公司 AOMG 旗下一眾人氣嘻哈歌手將會擔任 3 月 23 日（星期六）的音樂主演單位。 AOMG 於 2013 年由 Jay Park 創辦（於 2021 年離職），旗下著名嘻哈歌手包括 Simon Dominic、Loco、 GRAY、Woo Won-Jae 及 Coogie 將齊集 ComplexCon 香港演出。

由陳冠希、MC 仁及廚房仔三人組成的三角度將會擔任 3 月 22 日（星期五）的音樂主演單位，三 人組合早在 2012 年已經推出同名 Hip-Hop 專輯《三角度》及在 2015 年帶來《三角度（二）》，並將 Hip-Hop 糅合不同類型音樂如 Jazz、Funk 等，近日亦發布新曲《GODzilla》及《浪》。為慶祝亞洲區近年崛起的嘻哈文化，當晚 Complex Live 亦邀請到來自中國的劉柏辛、台灣代表 SHOU 婁峻碩及香港代表 Novel Fergus 演出。

主辦單位料，3日至少吸引逾3萬人次入場「朝聖」。早前開售最貴逾4,000元周末套票已火速售罄，即日起發售單日票，最平380元起。

ComplexCon 香港設有以下單日門票票種：

HK$1,280 演唱會及潮流市集門票，可在觀看區域T1觀看演唱會、提早兩小時入場，透過優先通道入場至 Complex Marketplace及 GOAT TALK 優先入場

HK$980 演唱會及潮流市集門票，可在觀看區域 T2 觀看演唱會及參加

HK$780 演唱會及潮流市集門票，可在觀看區域 T3 觀看演唱會及參加

HK$380 潮流市集門票，可於當日參加 Complex Marketplace

美國多媒體文化平台Complex旗下全球潮流文化盛事ComplexCon首次衝出美國，亞太區頭炮落戶香港，獲文化藝術盛事基金支持，3月22至24日在亞博館舉行。將Complex引入香港、大中華地區獨家營運商「Complex中文」，ComplexCon香港合夥人黃思遠表示，ComplexCon將是本港3月首個藝術盛事，跟接有Dior時裝展，以及Art Basel，香港將成全球藝術界焦點，有助延長他們留港時間。

今次3日活動使用亞博館7個展館，活動有200多個國際知名潮流藝術家品牌，包括備受潮界追捧由陳冠希創辧的CLOT；另有擅於二次創作的美國潮牌VandyThePink，其招牌漢堡及薯條圖案的產品備受熱捧，更同不同品牌有聯乘創作。還有以「鴿子」為標誌的紐約街頭服飾品牌Jeff Staple，以及本地潮界代表葛文輝、台灣潮界GOOPiMADE等，稍後公布更多參與品牌。主辦單位透露，多個國際著名潮牌將有聯乘限量產品，料成搶手貨。

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責任編輯：陳麗娜

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