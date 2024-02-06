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農曆新年2024｜貓奴必逛mofusand粉色Cafe　過百款萌喵限定精品必買

休閒消費 13:18 2024/02/06

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

皇室堡化身mofusand粉色Cafe，貓奴必逛。（商場提供）

要數最近最Hit嘅超人氣角色，mofusand一定榜上有名。眼仔碌碌嘅超萌外形，加上經常變裝，超可愛嘅造型令一班貓奴心心眼。臨迎新年，皇室堡化身mofusand粉色Cafe，特設多個巨型打卡位畀大家打卡，同場更有過百款限定精品，立即睇詳情！

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今次皇室堡「喵萌之甜蜜Cafe」由mofusand擔任店主，貓貓化身多個造型，如達摩、兔仔、熊貓等遊走於一片粉色和桃花造景之中，最可愛及應節的莫過於龍年裝。一走入Cafe就會見到2.2米巨型mofusand向你展示一系列的甜品，另外於Cafe屋頂、貓爬架上都能找到貓貓的蹤影。細心留意，座位旁也有mofusand達摩、糖果盒上也印有mofusand，打卡位處處！

影完相之後，當然唔少得買mofusand周邊。現場設有限定扭卡機，共60款mofusand珍藏卡任你扭，每包珍藏卡都會幻彩別注版卡1張，更另有御神籤和御守，可以測測新一年的手氣如何！除此之外，mofusand造型盲盒、模型、限定插畫通通都有，若消費滿指定金額，或Like、Follow皇室堡Facebook專頁及Instagram，更可換領mofusand揮春、利是封及手挽袋！快點把握時間打卡同入貨啦~

（商場提供）

皇室堡【喵萌之甜蜜Cafe】

日期：即日起至2月25日
時間：10am至10pm
地點：皇室堡地下中庭

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皇室堡「幸福喵萌商店街」

日期：即日起至2月25日
時間: 12pm至9pm
地點：皇室堡地下中庭

記者：Panda

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