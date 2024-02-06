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以巴衝突｜「戰地醫生」歐耀佳請纓到加沙救援　難忘少婦喪夫骨肉分離　遇塌樓半身不遂：她仍對未來抱希望

醫健人物 16:59 2024/02/06

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有人退休後會憧憬過著逍遙自在的生活，但年近65歲的前外科醫生歐耀佳卻反其道而行，屢屢冒著生命風險到槍林雨彈的戰地救急扶危。疫情期間，他曾花一整年留在戰地國家，剛剛又從加沙地帶停留近6星期作救援工作。他表示，今次的感受最大，除了因為傷亡者大部分是老弱婦孺外，更難忘的是當地傷者即使身處非常絕望的境地，但仍保留一顆樂觀的心。

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退而不休

作為一名已退休的外科醫生，相信歐耀佳絕對有條件過著豐盛的退休生活；不過比起物慾享受，他卻更滿足於利用自己的學術知識去拯救生命。歐耀佳自2002年起參與國際救援，至今已歷25個行動，當中有8次便是在戰地國家工作；他於2019年正式退休後，參與海外救援更是更為積極，1年中跑3、4個國家已是等閒事。

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加沙難忘個案

去年10月初，以色列及加沙地帶爆發武裝衝突，至今超過2.8萬人死亡。歐耀佳指自己11月主動報名，12月便隨紅十字國際團隊到加沙地帶南部一間醫院提供緊急醫療支援，主要負責傷病者治療及維持醫院運作等工作。

他坦言留守當地醫院的6星期，見證了不少平民慘況，包括半身不遂的年輕媽媽及被燒傷的年老婦人；但最令他感觸的是，儘管處於非常困難的境地，當地的傷者及家人非但沒有怨天尤人，反而樂觀過好每一天。該名半身不遂的年輕媽媽原與丈夫育有3名兒子，惟除了不幸喪夫外，其中2名兒子亦被送至埃及，

「我記得有一位32歲女士，其丈夫於戰爭中不幸逝世，她自己亦因為建築物被炸毀而遭壓傷至半身不遂，而且因為沒有及時治療，身上已經長了一個大褥瘡。她來到醫院時，身邊的親人只有4、5歲大的兒子，儘管身心飽受折磨，她仍對未來抱有希望，而且對醫護人員十分感激，不時展露微笑。」

此外，歐耀佳亦難忘一名68歲婆婆。對方全身近4成皮膚被燒傷，原本情況極不樂觀，但他目擊因為家人細心照料，加上老人家的頑強生命力，2個月後婆婆神奇地有所好轉，現已接受植皮手術，

「當地傷者給我的感覺是相當堅強，而且家人之間相當團結，那位婆婆便是一個好好的例子。我亦見過不少鄰里之間守望相助的情況。」

繼續堅守崗位 感謝太太支持

由香港去到一個每天都會聽到炸彈爆炸聲音的戰亂國家，歐耀佳表示自己的心理素質已被訓練到可將爆炸當作「Morning call」。他指儘管所在的醫院受到公約保護，尚算安全，但僅一街之隔的地方便往往不時受戰火催殘，因此他對炸彈爆炸聲音已習以為常，

「通常清晨4、5時，便會有人擲炸彈，好大聲，但我通常之後會繼續熟睡，所以我覺得我心理素質是幾好！」

如此危險的工作，為何仍願意堅持下去？歐耀佳笑言自己絕非偉大，只是覺得自己既然有相關知識及經驗，便應該好好運用去拯救生命。他指紅十字會對海外救援人員有年齡限制，但他希望可以做下去，

「我都會想繼續做落去，希望幫得幾多就幾多。」

長期逗留在戰地地方，問及在港的家人，尤其妻子會否有微言？歐耀佳則指非常感恩太太對他的選擇尚算支持，對他惟一的要求便只是當身處海外時，必須每日致電一次給她報平安。

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記者 : 容惠玲

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