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小心鯁喉｜中國女生赴美留學　魚骨卡喉嚨入院　6專科醫生出動收天價帳單

食用安全 23:35 2024/02/07

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拔一根魚骨居然要花天價醫療費！一名在美國留學的中國女生早前吃剁椒魚頭時，不慎將魚骨吞下；本以為只是小事一樁，未料最後居然動用6名耳鼻喉科專家一同做「拔魚骨手術」，費用更讓事主咋舌。對此，事主直呼：「5年不敢再吃魚！」

最新影片：

該名女留學生在網上拍片，講述自己在美國被魚骨卡喉嚨的經歷。她表示自己在家中吃剁椒魚頭時，稍一不慎把魚骨吞下；因為以往亦曾試過被魚骨卡喉嚨，因而覺得「不是甚麼大事，我就想上醫院給夾出來就行了」，遂預約了第二天的學校門診。

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被醫生告知回家休養便可

翌日事主到學校醫院應診，護士詢問其情況，得悉有喉嚨痛症狀，由於擔心她確診新冠肺炎，於是要求她先做核酸檢測。當時女事主感到困惑，「我嗓子痛是因為卡了魚刺」，但為了省卻麻煩而順應對方要求。

好不容易做完核酸檢測，事主終於可以見醫生。醫生第一句就是問她「你可以呼吸嗎？」，事主回答「當然可以」，就被安排照X光；對方安撫她「那就沒甚麼大問題啦」，更向她指門診因為沒有喉鏡，故不能做任何治療，讓事主哭笑不得。醫生向事主指可先行回家觀察一個星期，若沒有甚麼大礙，可以不用覆診。

不知情下喝麻醉藥

事主回家後發現喉嚨越來越痛，決定到大醫院看急症。輪候3個小時見到醫生後，未料對方直言「難處理」，因此再請耳鼻喉科專家來會診；過程中，她更一度躺在擔架上被抬至急症室。

她再次被安排照X光，然後獲護士遞來一杯液體，指「把這個喝了能緩解你的嗓子痛」。事主喝下後才發現原來是麻醉藥，護士更在她手背上「種豆」，以防發現魚骨插在較深的位置後，需使用喉鏡處理。對此，事主直言自己當時嚇得心想：「讓我跟魚刺共度餘生吧！」

拔一根魚刺動用6個專家

女事主依稀記得一共有6個醫生協助拿出魚骨，指整個「手術」歷時短短半小時，但費用卻高達8.8萬美元（約68.6萬港元）；所幸有學生保險，她最後一共只需付1,000多美元（約7,800港元）。最後她表示，經此一役後「5年內不會再吃魚」，又提醒大眾切記要買醫療保險。

鯁骨3大處理伏位

魚骨鯁喉如處理不當，後果可大可小。本港耳鼻喉專科醫生黃德彰曾受訪指出，以下方法可能令喉嚨傷上加傷：

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鯁骨嚴重程度+處理方法

至於鯁骨的嚴重程度，則需視乎骨頭大小及位置而定，骨頭越大危險程度越高；而就位置而言，則可以喉核為界：  

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